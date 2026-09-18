라포즈미, 굿윌스토어에 건강식품 기부…‘굿파트너스 1호 기업’ 선정

건강식품 세트 전달…누적 2000만원 기부

이미지 확대 신재연(가운데) 라포즈미 대표와 관계자들이 지난 15일 굿파트너스 1호 선정 행사에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 굿윌스토어 제공 닫기 이미지 확대 보기 신재연(가운데) 라포즈미 대표와 관계자들이 지난 15일 굿파트너스 1호 선정 행사에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 굿윌스토어 제공

세줄 요약 웰니스 브랜드 라포즈미가 추석을 맞아 굿윌스토어에 건강식품 800세트를 기부하며 ‘굿파트너스’ 1호 기업으로 선정됐다. 판매 수익은 장애인 근로자의 일자리 창출과 자립 지원에 쓰이며, 라포즈미는 나눔과 성장의 선순환을 이어가겠다고 밝혔다. 추석 맞아 굿윌스토어에 건강식품 800세트 기부

굿파트너스 1호 기업 선정, 누적 기부 2000만원

판매 수익은 장애인 일자리·자립 지원에 활용

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웰니스 브랜드 라포즈미​가 추석 명절을 맞아 서울경제진흥원(SBA)과 밀알복지재단 굿윌스토어가 공동 주관하는 ‘굿파트너스’의 1호 기업으로 선정돼 건강식품을 기부했다고 18일 밝혔다.라포즈미는 지난 15일 굿윌스토어 우리금융점에서 기증식을 열고 대표 제품인 ‘마이가바’와 ‘마이멜라’ 2종으로 구성된 건강식품 선물세트 800개​를 전달했다. 앞선 기부를 포함하면 누적 규모는 약 2000만원이다. 기부 물품은 굿윌스토어 ‘굿파트너스 팝업스토어’ 현장에서 시민들에게 판매되며, 판매 수익은 장애인 근로자의 일자리 창출과 자립 지원에 활용될 예정이다.‘굿파트너스’는 기업의 제품 홍보와 가치순환을 연결하는 한국 최초의 브랜드 성장 플랫폼이자 민·관 협력 사회공헌 프로젝트다. 일회성 참여가 아닌 기부에 따른 절세 혜택과 브랜드 팝업존 운영, 공식몰 연계 홍보, ESG 성과 피드백 등을 지원한다. 이를 통해 기업은 재고 부담을 줄이면서 브랜드 홍보와 사회공헌을 함께 실현할 수 있다.라포즈미는 이번 기회를 통해 제품에 담아온 건강한 삶의 가치를 사회와 나누는 선순환에 동참했다고 설명했다. 굿윌스토어 현장에서 진열과 판매에 참여한 신재연 라포즈미 대표는 “굿파트너스 1호 기업으로 함께하게 되어 더욱 뜻깊다”며 “일회성 기부에 그치지 않고 ​브랜드의 성장과 함께 나눔의 가치도 키워가며 건강한 일상과 더 나은 삶에 기여하는 웰니스 브랜드로 성장하겠다”고 말했다.라포즈미는 쉼과 회복의 중요성을 알리는 웰니스 브랜드로 스트레스와 수면 등 현대인의 일상 건강관리를 위한 건강식품을 선보이고 있다. 설립 초기부터 나눔과 상생의 가치를 실천하고자 지속적인 사회공헌 활동을 통해 브랜드의 역할을 확장하고 있다.