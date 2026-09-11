농협, 877억 투입… 사과·배 등 추석 성수품 ‘반값’

24일까지 대대적인 할인 행사

온라인몰 선물세트 최대 70%

이미지 확대 강호동(앞줄 왼쪽 세 번째) 농협중앙회장과 김종구(네 번째) 농림축산식품부 차관이 10일 서울 서초구 농협 하나로마트 양재점에서 열린 추석맞이 할인 대전 행사에서 기념촬영을 하고 있다. 농협은 추석을 앞두고 사과·배 등 주요 농축산물과 선물세트를 할인 판매한다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 강호동(앞줄 왼쪽 세 번째) 농협중앙회장과 김종구(네 번째) 농림축산식품부 차관이 10일 서울 서초구 농협 하나로마트 양재점에서 열린 추석맞이 할인 대전 행사에서 기념촬영을 하고 있다. 농협은 추석을 앞두고 사과·배 등 주요 농축산물과 선물세트를 할인 판매한다.

이지훈 기자

세줄 요약 농협중앙회가 추석을 앞두고 정부와 함께 877억원을 투입해 전국 하나로마트와 NH싱싱몰에서 할인행사를 열었다. 17일부터는 사과·배·대추 등 차례상 품목을 반값에 판매하고, 1400여 종 선물세트와 최대 70% 온라인 할인도 제공했다. 추석 성수품 반값 할인 행사 추진

877억원 투입해 전국 동시 판촉 진행

사과·배·대추 등 차례상 품목 집중

2026-09-11 B3면

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농협중앙회가 추석을 앞두고 877억원을 투입해 사과·배 등 주요 성수품 반값 할인 행사를 연다.농협중앙회는 10일부터 오는 24일까지 전국 농협 하나로마트와 온라인 쇼핑몰에서 추석맞이 할인행사를 연다고 밝혔다. 이번 농축산물 할인을 위해 정부와 함께 877억원을 투입한다.행사기간 전국 하나로마트는 추석 수요에 맞춰 성수품을 할인 판매한다. 특히 명절 직전인 17일부터 일주일간 차례상에 많이 오르는 사과·배·대추 등 주요 품목을 반값에 판매한다. 1400여 종의 선물세트도 선보인다. 행사카드나 간편결제로 선물세트를 사면 최대 50% 할인을 받거나 구매 금액대별로 최대 400만원 상당의 농촌사랑상품권을 받을 수 있다.온라인 쇼핑몰인 NH싱씽몰에서도 국산 농축산물과 선물세트 등을 최대 70% 할인 판매한다.강호동 농협중앙회장은 이날 서울 서초구 하나로마트 양재점과 송파구 농협가락공판장을 찾아 주요 농축산물의 출하와 가격 동향을 살폈다. 현장 직원들의 애로사항을 듣고 철저한 수급 관리도 당부했다.강 회장은 “농협은 추석을 앞두고 설 명절 대비 약 2배의 예산을 투입해 국민의 장바구니 부담을 낮추고자 한다”며 “앞으로도 정부의 물가안정 대책에 적극 동참해 국민들이 풍성한 한가위를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.앞서 농협과 정부는 설 명절 지원 450억원과 가정의 달·창립기념 행사 330억원, 유류 지원·현금자동입출금기(ATM) 수수료 면제 415억원 등을 포함해 올해 총 2072억원을 투입했다.