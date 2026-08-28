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돌아온 ‘블글라’… 스타벅스 가을시즌 시작

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-08-28 01:07
수정 2026-08-28 01:07
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‘호지 글레이즈드 티 라떼’ 등 출시

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스타벅스 코리아는 가을 신메뉴 ‘호지 글레이즈드 티 라떼’와 ‘블랙 글레이즈드 라떼’ 등을 출시한다고 27일 밝혔다. 사진은 서울의 한 스타벅스 매장에서 모델들이 신메뉴 음료를 선보이는 모습. 연합뉴스
스타벅스 코리아는 가을 신메뉴 ‘호지 글레이즈드 티 라떼’와 ‘블랙 글레이즈드 라떼’ 등을 출시한다고 27일 밝혔다. 사진은 서울의 한 스타벅스 매장에서 모델들이 신메뉴 음료를 선보이는 모습.
연합뉴스


스타벅스 코리아는 28일 ‘블랙 글레이즈드 라떼’와 ‘호지 글레이즈드 티 라떼’를 선보이며 본격적인 가을 시즌을 시작한다고 27일 밝혔다. 블랙 글레이즈드 라떼는 2019년 첫선을 보인 후 매년 가을마다 출시되는 스타벅스의 대표적인 가을 시즌 음료로 지난해까지 누적 판매량 2600만잔을 기록했다. 새로 출시되는 ‘호지 글레이즈드 티 라떼’는 국내산 호지찻잎을 로스팅해 말차보다 덜 쌉싸름하면서 구수하고 은은한 풍미를 살린 것이 특징이다. 이 외에 ‘유자 브이 피지오’, ‘퓨어 말차’ 등의 차 음료와 ‘무화과 잠봉 루꼴라 샌드위치’, ‘얼 그레이 카라멜 넛츠 케이크’ 등 푸드 신제품도 선보인다. 스타벅스는 28일부터 다음달 3일까지 스타벅스 그린 또는 골드 회원 대상으로 신규 프로모션 음료 6종 구매 시 최대 별 3개를 추가 증정하는 이벤트를 진행한다.

김현이 기자
2026-08-28 B3면
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