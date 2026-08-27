태안 전통시장서 장 보면 33% 환급…최대 5만원

세줄 요약 태안군이 한국서부발전과 함께 지역 소비를 늘리고 소상공인 매출을 돕기 위해 온누리상품권 릴레이 환급행사를 연다. 29일 신진항 골목형 상점가를 시작으로 백사장항, 동·서부시장, 오일장에서 당일 소비액의 약 33%를 현장 환급한다. 1인당 최대 5만원까지 받을 수 있다. 태안군-서부발전, 전통시장 환급행사 추진

당일 소비액 약 33% 온누리상품권 환급

1인 최대 5만원, 조기 소진 시 마감

이미지 확대 ‘온누리상품권 릴레이 환급행사’ 안내문. 태안군 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘온누리상품권 릴레이 환급행사’ 안내문. 태안군 제공

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충남 태안군은 한국서부발전과 손잡고 지역 소비 촉진과 소상공인 매출 증대를 위해 ‘온누리상품권 릴레이 환급행사’를 추진한다고 27일 밝혔다.이번 행사는 29일 신진항 골목형 상점가를 시작으로 백사장항, 동·서부시장 및 오일장에서 소비 금액의 약 33%를 지류형 온누리상품권으로 환급한다.환급하는 1억 5000만원 상당의 온누리상품권은 한국서부발전이 구입해 지원한다.환급 대상은 행사가 열리는 시장과 상점가 내 태안사랑상품권 가맹점에서 당일 소비한 고객이다.이용자는 소비 사실을 확인할 수 있는 영수증과 신분증을 갖고 각 장소에 마련된 환급소를 방문하면 소비 금액의 약 33%를 온누리상품권으로 현장에서 즉시 지급받을 수 있다.환급 구간은 △3~6만원 미만 구매 시 1만원 △6~9만원 미만 구매 시 2만원 △9~12만원 미만 구매 시 3만원 △12~15만 원 미만 구매 시 4만원 △15만원 이상 구매 시 최대 5만원까지다. 1인당 최대 5만 원 한도로 개인만 참여 가능하다.각 장소별 배정액 소진 시 조기 마감될 수 있다.군은 지원되는 1억 5000만원의 온누리상품권이 모두 환급되면 직간접 효과를 포함해 최소 4억 5000만원에서 최대 6억원 이상의 지역 소비 진작 효과가 발생할 것으로 예상했다.군 관계자는 “한국서부발전과의 상생 협력을 바탕으로 진행되는 만큼, 많은 분들이 전통시장과 골목상권을 찾아 풍성한 혜택을 누리시길 바란다”고 말했다.