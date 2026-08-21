윤홍근 BBQ 회장 “AI 시대, 기업 가치 명확히 해야” 31년 경영 혁신 경험 공유

인간개발연구원 포럼서 CEO 대상 강연

BBQ 31년 이어온 ‘선택의 역사’ 강조

이미지 확대 윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장이 지난 20일 강원 강릉 탑스텐 호텔에서 열린 인간개발연구원(HDI) 43회 하계 CEO 포럼에서 강연하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장이 지난 20일 강원 강릉 탑스텐 호텔에서 열린 인간개발연구원(HDI) 43회 하계 CEO 포럼에서 강연하고 있다.

세줄 요약 윤홍근 BBQ 회장이 CEO 포럼에서 31년 경영 혁신 경험을 공유했다. IMF와 조류인플루엔자 등 위기마다 상생과 혁신을 택해 BBQ를 키웠고, 황금올리브치킨과 교육·품질 시스템으로 경쟁력을 다졌다. 그는 AI 시대일수록 기술보다 기업의 존재 이유와 고객 가치가 중요하다고 강조했다. CEO 포럼서 31년 경영 혁신 경험 공유

위기마다 상생·혁신 선택, 글로벌 성장

AI 시대엔 기업 존재 이유와 가치 강조

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윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장이 국내 기업 최고경영자(CEO)들을 대상으로 지난 31년간 수많은 위기를 기회로 전환하며 BBQ를 글로벌 브랜드로 성장시킨 도전과 혁신의 경험을 공유했다.제너시스BBQ는 윤 회장이 지난 20일 강원 강릉 탑스텐 호텔에서 열린 ‘제43회 2026 HDI(인간개발연구원) CEO 섬머 포럼’에서 ‘위기를 기회로, 세계를 향한 끊임없는 도전’을 주제로 강연했다고 21일 밝혔다.이번 포럼은 ‘초지능 시대의 넥스트 프론티어–기술 과잉 시대, 본질적 경쟁력을 찾다’를 주제로 열렸으며, 김종갑 HDI 회장을 비롯해 국내 주요 기업 및 기관 CEO 130여 명이 참석해 급변하는 경영 환경 속 새로운 성장 전략과 미래 경쟁력에 대한 의견을 나눴다.이날 윤홍근 회장은 BBQ의 지난 31년을 단순한 ‘성과의 역사’가 아닌 위기의 순간마다 내렸던 ‘선택의 역사’라는 관점에서 풀어냈다. 1997년 IMF 외환위기와 조류인플루엔자, 급변하는 외식 시장 등 수많은 위기 속에서도 기존 방식에 안주하지 않고 상생과 혁신을 선택한 것이 오늘날 BBQ의 경쟁력을 만들었다고 설명했다.이후 2005년 BBQ는 올리브오일을 치킨 조리에 접목한 황금올리브치킨을 선보이며 제품 혁신에 나섰고, 치킨대학을 중심으로 교육과 품질관리 시스템을 구축하는 등 제품과 운영 전반의 혁신을 이어왔다.윤 회장은 “회사를 크게 만드는 것과 오래가는 회사를 만드는 것은 다르다”며 기업의 외형적 성장뿐 아니라 지속 가능한 경쟁력을 갖추는 것이 중요하다고 강조했다.글로벌 시장 개척도 이어졌다. BBQ는 고유의 맛과 브랜드 철학은 유지하면서 각 국가의 식문화와 소비 방식에 맞춘 현지화 전략을 통해 미국·캐나다 등 북미, 파나마·콜롬비아 등 중남미, 베트남·필리핀 등 동남아시아, 카자흐스탄 등 중앙아시아를 포함해 전 세계 57개국 800여 개 매장으로 사업 영역을 확대했다.윤 회장은 “누구도 가지 않은 길을 간다는 것은 불확실성과 실패의 위험을 감수해야 한다는 의미”라며 “하지만 남들이 이미 만들어 놓은 길만 따라가서는 새로운 시장의 주인이 될 수 없다”고 강조했다.이어 인공지능(AI) 시대를 맞아 기술 자체보다 고객에게 제공해야 할 가치와 기업이 존재하는 이유를 명확히 하고, 이를 바탕으로 지속적으로 혁신하는 것이 중요하다고 강조했다.