편의점 등장한 호텔 케이크… ‘스몰 럭셔리’ 소비 잡는다

세븐일레븐 추석선물세트 기획전

롯데호텔 케이크 4만원대에 판매

신세계, 조선호텔과 간편식 확대

2026-08-18 B4면

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편의점과 홈쇼핑 등 유통업계가 특급 호텔과 손잡고 프리미엄 상품을 잇달아 선보이고 있다. 고급 호텔 브랜드의 미식 경험을 합리적인 가격에 선보여 고물가 속에서도 품질 좋은 소비에는 지갑을 여는 ‘스몰 럭셔리’ 경향을 잡으려는 것이다.세븐일레븐은 오는 10월 2일까지 진행하는 추석선물세트 기획전에서 롯데호텔앤리조트와 협업한 ‘롯데호텔 케이크’ 2종을 출시했다고 17일 밝혔다. 이어 롯데호텔 베이커리 ‘델리카한스’의 시그니처 레시피를 그대로 활용하면서도 4만원대 가격으로 소비 만족도를 높였다고 전했다. 이외 호텔 한식당의 노하우를 담은 김치와 고기 선물세트도 함께 선보인다.세븐일레븐은 지난해 추석 명절 매출이 17% 늘며 편의점이 명절 선물 구매 채널로 자리 잡은 만큼 선물 기획에 공을 들이고 있다고 설명했다. 실제 위스키·전통주 같은 특화 주류, 홍삼 등 건강 관련 식품, 화장품 선물세트, 맛집 콜라보 상품 등이 판매 데이터에서 강세를 보였다는 것이다.취향과 개성을 중시하는 가치소비 트렌드가 확산하면서, 대중 유통 채널과 호텔 브랜드와의 협업 상품도 다양해지고 있다. 스타벅스코리아는 지난해 말 조선호텔과 협업한 크리스마스 케이크로 호응을 얻었고, 신세계 홈쇼핑 채널인 신세계라이브쇼핑은 조선호텔과 기획한 간편식(HMR) 라인업을 늘리고 있다. 올해 들어 도가니탕, 장어구이, 북경오리 등을 내놓았고 18일에는 ‘안심 트러플 찹스테이크’를 선보인다. 조선호텔 김치의 경우 신세계라이브쇼핑에서 누적 판매액이 450억원을 넘었다.