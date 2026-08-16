K브랜드 성지는 역시 명동… 골목마다 먹고, 입고, 즐긴다

BC카드 외국인 지출 상권 1위

패션·뷰티·푸드, 특화매장 다양

편의점·백화점도 맞춤 홍보전

세줄 요약 명동이 외국인 소비와 K브랜드 홍보의 핵심 거점으로 바뀌었다. 삼양식품, 올리브영, 라네즈, 무신사 등이 특화 매장을 열고 관광객을 겨냥한다. 편의점과 대형 전광판도 K푸드·K팝 콘텐츠로 외국인 발길을 모은다. 명동, 외국인 소비와 K브랜드 홍보 거점화

화장품·패션·편의점, 특화 매장 경쟁 심화

전광판·미디어파사드, 관광명소 기능 강화

2026-08-17 B1면

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지난 14일 서울 중구 명동역 10번 출구 앞 길을 찾는 외국인들을 뒤로 하고 몇 걸음 걸으니 캐릭터로 래핑된 기둥과 입구가 나타났다. 올해 초 명동으로 본사를 옮긴 삼양식품이 지난달 말 로비를 개방해 만든 ‘페포 라운지’다. ‘Welcome to Buldak HQ’(불닭 본사에 오신 것을 환영합니다)란 문구가 인상적이었다.방한 외국인 연간 2000만명 시대를 앞두고 쇼핑 1번지 명동이 K브랜드의 글로벌 홍보 전진 기지로 탈바꿈했다.16일 한국관광공사에 따르면 올해 7월까지 외국인 신용카드 소비액(12조원)이 전년 동기 대비 48% 증가한 가운데, 명동은 BC카드가 집계한 외국인 지출 1위 지역을 2년 연속 차지했다. 지난 2분기 명동 상가의 임대가격 지수 상승률은 3.18%로 서울 평균의 7배에 달했다.이 일대 화장품 매장 손님은 10명 중 9명이 외국인이다. CJ올리브영은 지난 3월 3149㎡(약 950평) 규모의 글로벌 특화 매장인 ‘센트럴 명동 타운점’을 열면서 명동 내 8개 매장을 운영하고 있다. 이들 매장의 외국인 매출 증가세는 2022년 대비 2025년 1923%에 달했다. 최근 해외 매출 비중이 90%까지 올라간 아모레퍼시픽의 라네즈도 지난 6월 첫 글로벌 플래그십 ‘라네즈 서울’을 열었다.패션 브랜드도 격전 중이다. 무신사는 3분기 중에 명동에 500평 규모 3번째 매장을 열 예정이다. 중국, 베트남, 러시아 등에 진출한 LF 헤지스는 명동 플래그십 스토어 ‘스페이스H 서울’의 상반기 외국인 매출 비중이 64%였다고 밝혔다.편의점도 외국인에 특화해 운영된다. CU 명동역점은 라면 특화 매대와 K푸드 구색을 강화했고 관광 기념품도 110여종 판매한다. 이마트24에 따르면 명동에 위치한 ‘K푸드랩 명동점’에선 진라면 순한맛, 신라면 골드 등 덜 매운 라면이 판매 상위권이다. 명동 상권에 있는 신세계 본점 외부 대형 전광판 ‘신세계스퀘어’는 K팝 콘텐츠 등을 내보내면서 외국인 관광명소로 자리 잡았고, 롯데도 11월까지 농구장 4개 크기의 미디어파사드 설치에 나선다.