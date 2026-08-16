비비고 만두 하루 86만개 쏟아진다…‘미국 1위’ 생산기지 가보니

캘리포니아 CJ제일제당 보몬트 공장

만두·볶음밥 등 최대 생산 시설

슈완스 인수 후 공급망 강화

“어디서든 K푸드 맛보게 할 것”

이미지 확대 미국 보몬트 CJ제일제당 공장에서 완성된 찐만두가 포장되고 있다. CJ제일제당 제공 닫기 이미지 확대 보기 미국 보몬트 CJ제일제당 공장에서 완성된 찐만두가 포장되고 있다. CJ제일제당 제공

이미지 확대 멜리사 톰슨-트루프 CJ슈완스 아시안식품 제조 담당 부사장이 CJ제일제당 보몬트 공장에서 미국 시장 주력 상품을 설명하고 있다. CJ제일제당 제공 닫기 이미지 확대 보기 멜리사 톰슨-트루프 CJ슈완스 아시안식품 제조 담당 부사장이 CJ제일제당 보몬트 공장에서 미국 시장 주력 상품을 설명하고 있다. CJ제일제당 제공

세줄 요약 CJ제일제당의 비비고 만두가 미국 캘리포니아 보몬트 공장에서 하루 86만개씩 생산된다. 원재료 투입부터 완성까지 60분이면 끝나고, 슈완스 인수 후 북미 유통망을 넓혀 월마트·코스트코 등 8만여 매장에 공급한다. 보몬트 공장서 비비고 만두 하루 86만개 생산

슈완스 인수 후 북미 유통망 통합과 확장

미국 만두 시장 점유율 41%로 1위 유지

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지난 14일(현지시간) 찾은 미국 캘리포니아주 보몬트시 CJ슈완스 공장 내 비비고 왕만두 생산라인에서는 비비고 왕교자가 쉴새없이 빚어졌다. 만두피를 자르고 소를 기계에 투입하자 순식간에 주름 잡힌 만두 수천개가 순차적으로 컨베이어 벨트에 줄지어 나왔다. 수증기로 찐 뒤 급속 동결을 거쳐 파우치와 박스 포장을 하고 나면 미국 전역의 마트와 급식, 편의접에 납품되는 만두가 완성된다. 밀가루 등 원재료에서 최종 완성까지 걸린 시간은 60분. 이곳에서 쏟아져 나오는 만두는 하루 약 160t, 비비고 찐만두(187g) 기준으로 약 86만개에 달한다. 보몬트 공장 관계자는 “수요가 늘면서 2023년 만두 생산 라인을 2개 증설했다”며 “매일 600명 이상의 직원들이 하루 16시간 공장을 돌리며 미 전역 수요에 대응하고 있다”고 말했다.보몬트 공장은 CJ제일제당이 2019년 미국 냉동식품 2위 기업 슈완스를 약 2조 원을 들여 인수한 후 세운 생산 기지다. 대형 물류창고와 유통 배송센터가 들어선 보몬트 지역에 4만 1249㎡(축구장 약 6개 규모) 규모로, CJ제일제당의 북미 공장 총 7개 가운데 가장 크다. 2020년 생산을 시작해 4개의 만두 생산 라인과 2개의 볶음밥 라인 등에서 만두, 볶음밥, 소스, 누들, 김스낵 등을 만든다. 비비고 만두 기준으로는 전체 생산량의 약 60%를 담당한다. 만두 피 준비·공급과 파우치 포장 등 약 70%의 공정이 자동화 되어 있다.슈완스 인수 이후 CJ제일제당은 양사의 B2C 유통망 통합 시스템을 구축했다. 슈완스가 미국 전역에 갖춘 물류시설과 유통망을 활용해 북미 공급망을 강화하면서 월마트, 크로거, 코스트코 등 주요 유통채널로 확장했다. 현재 비비고 등 CJ제일제당의 주력 제품이 팔리는 매장은 미국 내 8만여곳에 달한다. 25년 넘게 미국 점유율 1위였던 일본 아지노모토의 중국식 만두 ‘링링’을 2021년 제치고 현재까지 시장 1위를 유지하고 있다. 2024년 기준 미국 B2C 만두 시장 점유율은 41%에 달한다. CJ제일제당 관계자는 “얇고 촉촉한 피와 원물감이 풍부한 만두소 등 건강식으로 자리잡으며 중국, 일본식 제품과 차별화하고 있다”고 설명했다.CJ슈완스의 냉동식품 역시 25.2%의 점유율로 업계 1위다. 냉동마켓에 있는 4개 중1개가 CJ가 만든 셈이다. CJ제일제당 측은 수요가 더 늘어날 것으로 보고 있다. 이에 맞춰 생산 시설을 확장하고 상품 라인업을 다양화할 계획이다. 2027년 사우스다코타주 아시안푸드 신공장도 완공된다.멜리사 톰슨-트루프 CJ슈완스 아시안식품 제조 담당 부사장은 “소매점과 외국식품 전문 유통채널 담당하는 팀과 학교·레스토랑·편의점에 집중하는 팀으로 나눠 시장을 공략하고 있다”며 “미국 어디를 가도 CJ 푸드를 맛볼 수 있게 할 것”이라고 강조했다.