‘탱크데이’ 파장 이 정도였나…여름 내내 조용하더니 결국 ‘적자’ 됐다

SCK코리아, 2분기 184억원 영업손실

사측 “서머 프리퀀시 취소 영향”

이미지 확대 경찰, 스타벅스코리아 본사 압수수색 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 마케팅 논란을 수사 중인 경찰이 5일 스타벅스코리아 본사 등에 대한 압수수색 영장을 집행했다. 사진은 이날 서울 강남구 스타벅스코리아 본사 건물에 위치한 매장 모습. 2026.08.05 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 경찰, 스타벅스코리아 본사 압수수색 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 마케팅 논란을 수사 중인 경찰이 5일 스타벅스코리아 본사 등에 대한 압수수색 영장을 집행했다. 사진은 이날 서울 강남구 스타벅스코리아 본사 건물에 위치한 매장 모습. 2026.08.05 뉴시스

세줄 요약 스타벅스코리아가 ‘탱크데이’ 마케팅 논란과 소비자 불매 여파 속에 2분기 영업손실 184억원을 내며 적자로 돌아섰다. 매출도 7473억원으로 6.1% 줄었고, 회사는 여름 ‘써머 프리퀀시’ 미진행을 부진 요인으로 들었다. 탱크데이 논란, 소비자 반발과 불매 확산

스타벅스코리아 2분기 영업손실 184억원 전환

회사 측, 써머 프리퀀시 미진행을 부진 요인

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이른바 ‘탱크데이’ 마케팅으로 논란을 일으켜 일부 소비자들의 불매 운동을 초래한 스타벅스코리아가 2분기 적자 전환했다.이마트는 13일 공시한 2분기 실적을 통해 스타벅스 운영사인 자회사 SCK컴퍼니의 2분기 순매출이 7473억원으로 전년 동기 대비 6.1% 줄었다고 밝혔다.직전 분기에는 293억원의 영업이익을 냈지만 2분기에는 184억원 영업손실을 냈다.업계와 증권가에서는 ‘탱크데이’ 논란과 뒤이은 소비자들의 반발이 적자 배경으로 꼽힌다.스타벅스코리아는 지난 5월 ‘탱크 텀블러’ 프로모션을 진행하며 ‘탱크데이’ 이벤트를 열었는데, 홍보 문구가 5·18 민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 떠올리게 한다는 지적이 제기됐다.‘탱크데이’ 프로모션이 5월 18일에 시작된 탓에 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에서는 스타벅스코리아가 5·18 민주화운동과 6월 항쟁을 비하했다는 주장이 확산하며 소비자들의 반발을 샀다. 이에 스타벅스코리아는 행사를 중단하고 사과한 데 이어, 신세계그룹은 손정현 당시 SCK컴퍼니 대표와 담당 임원을 해임했다.정용진 신세계그룹 회장이 직접 나서 사과했지만, 일부 소비자들은 스타벅스 불매 운동을 이어가는 등 파장은 쉽게 사그라들지 않았다.다만 SCK컴퍼니 측은 IR 자료에서 적자 전환의 배경으로 일련의 ‘탱크데이’ 논란을 언급하지 않았다.사측은 실적 부진 요인으로 매년 여름 진행해 온 ‘써머 프리퀀시’ 행사를 진행하지 않은 점을 언급했다.스타벅스코리아는 매년 여름과 겨울 한 차례씩 ‘e-프리퀀시’를 진행하는데, 음료를 구매해 프리퀀시를 모은 고객들에게 플래너나 캘린더 등의 증정품을 제공한다.‘e-프리퀀시’ 행사는 매년 소비자들의 이목을 끌며 증정품은 조기 완판됐고, 프리퀀시가 중고 플랫폼에서 거래되기까지 했다.앞서 증권가에서도 스타벅스의 매출 부진으로 이마트의 2분기 실적이 컨센서스를 하회할 것이라며, 그 배경으로 ‘서머 프리퀀시’를 취소한 것을 꼽았다.다만 스타벅스 점포 수는 2분기 말 2185개로 전년 대비 49개 증가했다.