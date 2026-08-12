롯데百, 문자에 로고 삽입… “스팸 걱정 덜어드려요”

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롯데百, 문자에 로고 삽입… “스팸 걱정 덜어드려요”

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-08-12 00:20
수정 2026-08-12 00:20
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롯데백화점은 보안 강화형 메시지 서비스인 ‘RCS’ 시스템을 백화점 업계 최초로 도입했다고 11일 밝혔다.

RCS는 기존 문자 메시지(SMS·MMS·LMS)보다 진화한 서비스로, 발신자 정보에 인증된 기업의 공식 로고가 삽입되고 브랜드 프로필로 홈페이지 등 세부 정보까지 확인할 수 있어 기업 사칭·스팸 우려를 낮춘 것이 특징이다. 롯데백화점은 롯데이노베이트, KT와 협업해 자사에 최적화한 RCS 플랫폼을 구축했다. 별도 앱 설치 없이 기본 문자 앱에서 이용할 수 있다. 롯데백화점은 프로모션 안내, 쿠폰 제공, 이벤트 참여 등 고객 접점에 RCS를 전방위로 활용해 ‘안심 쇼핑’ 경험과 편의성을 높인다는 방침이다. 최성철 롯데백화점 AI스튜디오 부문장은 “고객에게 가장 친숙한 채널인 문자 메시지를 통해 브랜드 신뢰도를 강화하겠다”고 말했다.

김현이 기자
2026-08-12 B2면
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