홈플러스, 영업중단했던 67개점 가오픈…13일 정식 개장

운영 점검 단계…12일까지 준비

이미지 확대 7일 서울 시내 한 홈플러스 매장에서 고객들이 이동하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 7일 서울 시내 한 홈플러스 매장에서 고객들이 이동하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 홈플러스가 지난달 영업을 멈췄던 전국 67개 점포를 7일 가오픈하고, 12일까지 운영 점검과 보완을 거쳐 13일 정식 개장할 예정이다. 회사는 가오픈이 정식 영업이 아닌 실제 운영 환경 점검 절차라고 설명하며, 식품·생필품 중심으로 매출 회복과 현금흐름 개선을 노린다고 밝혔다. 67개 점포 가오픈, 13일 정식 개장 예정

운영 점검·보완 통해 실제 영업환경 확인

긴급자금 바탕 핵심 점포부터 재가동

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홈플러스가 지난달 영업을 중단했던 전국 67개 점포의 영업을 7일 재개했다. 이 매장들은 이날 가오픈을 하고 오는 12일까지 운영 점검을 마친 뒤 13일 정식 개장할 예정이다.홈플러스는 이날 “영업 재개 준비가 차질 없이 진행 중”이라면서 “67개 점포가 이날 가오픈(임시 개업)을 시작했으며 오는 12일까지 운영 점검과 보완을 마치고 13일 정식 개장할 예정”이라고 밝혔다.상품 공급이 충분하지 않은 상황에서 사실상 정상 영업이 어렵다는 지적에 대해서는 가오픈이 정식 영업이 아닌 운영 점검 절차라는 점을 강조했다. 실제 영업 환경에서 시스템이 정상적으로 작동하는지 확인하고 미비점을 보완하기 위한 과정으로 정식 개장 시점에 판단해 달라는 입장이다.홈플러스는 “임시 휴업 이후 크게 줄었던 MHC(마이홈플러스) 멤버십 앱 방문자가 전날 개장 일정 공개 이후 10만명에 달했다”며 정상화에 대한 고객들의 기대감이 확인됐다고 설명했다.홈플러스는 2000억원 규모의 긴급운영자금(DIP)을 바탕으로 매출 규모와 상품 회전율이 높은 핵심 점포부터 다시 가동하고 식품·생필품 중심의 영업을 통해 현금흐름을 조기에 회복한다는 구상이다.홈플러스 관계자는 “조속히 영업 정상화를 이뤄 회생절차를 성공적으로 마무리할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.