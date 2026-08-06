롯데백화점, 외국인 대상 ‘AI 마케팅’ 확대

여행·쇼핑 추천 검색 최적화

2026-08-06 B3면

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롯데백화점은 여행 정보를 생성형 인공지능(AI)으로 탐색하는 외국인 관광객을 잡기 위해 ‘GEO(생성형 AI 검색 최적화) 마케팅’을 추진한다고 5일 밝혔다.이는 AI가 여행 및 쇼핑 장소를 추천할 때 롯데백화점 정보를 정확하게 제안하도록 유도하는 전략이다. 이번 프로젝트는 롯데벤처스가 운영하는 그룹 통합 사내벤처 육성 프로그램 ‘유니콘밸리’와 협업해 이뤄진다. 자체 솔루션 ‘골든노트 인덱스’를 통해 웹 정보를 AI 친화적 구조로 변환하고 영어·일본어·중국어 등 4개 언어로 최적화해 AI의 브랜드 인식률을 높였다. 또 대홍기획과 협업해 인천공항과 서울 주요 상권에서 AI 검색을 유도하는 옥외광고를 송출한다. 박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 “AI 시대에 최적화된 쇼핑 정보와 고객 경험을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.