롯데百, 명동 본점에 초대형 미디어파사드

농구 코트 4개 크기… 12월 공개

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2026-07-31 B3면

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롯데백화점이 오는 12월 본점 영플라자 외관에 초대형 미디어파사드 ‘롯데타운 라이트’를 공개한다고 30일 밝혔다.롯데타운 라이트는 가로 77m, 높이 21m로 넓이는 농구 코트 4개에 육박하는 1614㎡이다. 4K 라이브 구현이 가능한 고성능 LED를 통해 최대 1㎞ 거리에서도 선명한 콘텐츠를 감상할 수 있다.롯데백화점은 롯데타운 라이트를 롯데백화점의 시즌 캠페인과 테마 이벤트에 활용한다. 또 K-컬처를 기반으로 문화·예술·엔터테인먼트 등 다양한 디지털 콘텐츠를 선보인다. 오는 11월 괴테의 소설 ‘젊은 베르테르의 슬픔’을 모티브로 한 티저 영상을 먼저 공개한 뒤 12월 공식 오픈한다. 영플라자 건물은 현재 전면 리뉴얼에 들어간 상태다. 롯데타운 라이트를 설치한 후 내부 공간 개보수는 좀 더 이어질 예정이다.최근 수년간 롯데와 신세계 백화점이 명동에서 백화점 건물을 활용한 비주얼 대결을 펼쳐온 만큼 올해 크리스마스에는 명동 일대가 더욱 화려해질 전망이다. 정현석 롯데백화점 대표는 “차별화된 공간 혁신과 콘텐츠를 지속적으로 확대해 ‘롯데타운 명동’을 국내외 고객들이 가장 먼저 찾는 국내 최고의 쇼핑·관광 랜드마크로 도약시키겠다”고 말했다.