버거엔 콜라? 이젠 논알코올 맥주!

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버거엔 콜라? 이젠 논알코올 맥주!

입력 2026-07-24 00:59
수정 2026-07-24 01:08
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버거엔 콜라? 이젠 논알코올 맥주!
버거엔 콜라? 이젠 논알코올 맥주! 신세계푸드의 햄버거 프랜차이즈 ‘노브랜드 버거’가 23일 서울 성동구 성수랩점에서 논알코올 맥주 카스 제로와 함께하는 ‘어메이징 버맥집’ 팝업스토어를 연 가운데 모델들이 노브랜드 버거와 카스 제로를 들고 홍보하고 있다. 이 팝업스토어는 다음 달 23일까지 운영된다.
신세계푸드 제공


신세계푸드의 햄버거 프랜차이즈 ‘노브랜드 버거’가 23일 서울 성동구 성수랩점에서 논알코올 맥주 카스 제로와 함께하는 ‘어메이징 버맥집’ 팝업스토어를 연 가운데 모델들이 노브랜드 버거와 카스 제로를 들고 홍보하고 있다. 이 팝업스토어는 다음 달 23일까지 운영된다.

신세계푸드 제공

2026-07-24 B4면
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