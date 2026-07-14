한류·환율효과에 외국인 몰린다…3대백화점, 올해 3조원 합작할듯

롯데·신세계·현대 상반기 최고 매출

모두 올해 외국인 매출 1조원 기대

中 비중 줄고 美 껑충…국적 다변화

이미지 확대 롯데·신세계·현대백화점은 모두 지난 상반기에 외국인 매출이 역대 최대치였다고 13일 밝혔다. 사진은 서울 중구 신세계백화점 본점에서 쇼핑을 하는 외국인들.

신세계백화점 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데·신세계·현대백화점은 모두 지난 상반기에 외국인 매출이 역대 최대치였다고 13일 밝혔다. 사진은 서울 중구 신세계백화점 본점에서 쇼핑을 하는 외국인들.

신세계백화점 제공

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세줄 요약 방한 관광객 증가와 원화 약세가 맞물리며 롯데·신세계·현대백화점의 외국인 매출이 상반기 역대 최대를 찍었다. 명품과 패션 소비가 급증했고, 백화점은 팝업·전시 등 체험형 콘텐츠로 관광 랜드마크 역할을 키운다. 외국인 관광객 급증, 백화점 매출 반등

원화 약세로 명품·패션 구매 확대

체험형 콘텐츠로 관광 랜드마크화

2026-07-14 B2면

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국내 백화점 업계가 외국인 관광객의 폭발적인 소비에 힘입어 고물가와 장기화된 소비 침체 속에서도 역대급 실적을 기록하고 있다. 방한 관광객 증가와 원화 약세(고환율)가 맞물리면서 주요 백화점 3사가 사상 처음으로 연간 외국인 매출 합산 ‘3조원 시대’를 열 것으로 전망된다.13일 유통업계에 따르면 롯데·신세계·현대 등 백화점 3사의 올해 상반기 외국인 매출은 모두 반기 기준 역대 최대치를 경신했다. 롯데백화점은 6400억원을 기록하며 3분기 내 업계 최초 1조원 달성을 예상하고 있다. 신세계백화점(5800억원)과 현대백화점(약 5000억원) 역시 지난해 연간 실적의 70%~90%를 이미 상반기에 따라잡으며 연내 각각 외국인 매출 1조원을 무난히 돌파할 것으로 내다봤다.외국인 대거 유입은 원화 가치 하락으로 명품 가격 경쟁력이 높아진 영향이 크다. 실제 롯데백화점을 방문한 외국인 고객들은 해외 명품(전년 동기 대비 130% 증가)과 패션(135%) 카테고리를 중점적으로 구매했다. 신세계백화점에서도 명품(129.3%), 남성패션(110.0%), 여성패션(89.4%), 화장품(87.3%), 식음료(F＆B·62.9%) 순으로 증가율이 높았다.코로나19 이후 개별자유여행객(FIT)이 방한 관광의 주축으로 떠오르면서 면세점 등 전통적인 쇼핑 채널 대신 우리나라의 최신 트렌드를 체험할 수 있는 로컬 백화점으로 발길이 쏠린 것도 외국인 특수의 배경이다. 업계 관계자는 “백화점이 이커머스 공세에 맞서 팝업스토어, 전시 등 오프라인 경험형 콘텐츠를 전면에 내세우면서 ‘관광 랜드마크’로 진화했다”고 말했다.K패션과 K뷰티, 미식 등 한국 라이프스타일 전반에 대한 관심이 높아지면서 쇼핑객 국적도 다변화됐다. 신세계백화점의 경우 2019년 77.5%에 달했던 중국인 비중이 올해 상반기 48.5%로 줄어든 반면, 2019년 1.1%에 그쳤던 미국인 비중은 19.1%로 껑충 뛰었다. 동남아 관광객도 4.4%에서 14.9%로 늘었다. 수도권뿐 아니라 신세계 센텀시티(230%), 롯데 부산본점(150%) 등 주요 지역 거점 점포의 성장세도 두드러졌다. 장기화된 중일 갈등으로 중국 관광 수요가 한국으로 쏠리는 등 지정학적 반사이익도 이번 호실적을 거들었다는 분석이다. 백화점들은 외국인 모시기 경쟁을 벌이고 있다. 롯데백화점은 오는 9월 업계 최초로 유니온페이 QR·NFC 결제를 도입해 외국인의 쇼핑 편의성을 높인다. 신세계 외국인 전용 멤버십은 가입자 30만명을 넘어섰다.