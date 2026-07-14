직원도 몰랐다… 홈플 전지점 ‘황당 셧다운’

남은 대형마트 67곳마저 기습 휴업

이미지 확대 하루 아침에 닫힌 마트 회생절차 폐지 이후 자금난이 가중된 홈플러스가 13일 전국 대형마트 임시 휴업을 발표한 가운데, 이날 서울 시내 한 홈플러스 점포 입구가 카트로 막혀 있다.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 하루 아침에 닫힌 마트 회생절차 폐지 이후 자금난이 가중된 홈플러스가 13일 전국 대형마트 임시 휴업을 발표한 가운데, 이날 서울 시내 한 홈플러스 점포 입구가 카트로 막혀 있다.

도준석 전문기자

세줄 요약 홈플러스가 운영자금 고갈을 이유로 67개 대형마트 전 점포의 임시휴업을 전격 발표했다. 노조는 사전 통보 없는 기습 휴업이라며 반발했고, 입점업주와 고객도 혼란에 빠졌다. 회생절차 재개 여부는 20일까지의 자금 확보에 달렸다. 전 점포 임시휴업 발표, 개장 직전 전격 시행

노조, 사전 통보 없는 기습 휴업이라며 반발

입점업주 혼란 확산, 회생·파산 갈림길 진입

2026-07-14 B1면

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홈플러스가 13일 오전 개장 직전 돌연 67개 대형마트 전 점포의 임시휴업을 발표했다. 노동조합은 사전 통보 없는 ‘기습 휴업’이라며 강하게 반발했고 고객과 직원, 입점 점포들은 혼란 속에 하루를 보냈다.홈플러스는 이날 보도자료에서 “운영자금이 모두 고갈돼 상품대금 지급은 물론 유틸리티 비용 등 매장을 유지하기 위한 운영비조차 감당할 수 없는 상황”이라며 “더 이상 매장을 정상 운영할 수 없어 보안 및 안전 유지를 위해 이날부터 상황 변화가 있을 때까지 본사 및 대형마트 매장 모두 임시휴업에 들어간다”고 밝혔다. 홈플러스는 법원의 회생절차 폐지에 대한 즉시항고 기한인 20일까지 상황을 지켜보면서 영업 재개 여부를 결정하겠다는 방침이다.이에 마트산업노동조합 홈플러스지부는 성명을 내고 “사측이 아무런 사전 공지 없이 오늘 아침 출근한 직원들에게 즉시 퇴근을 지시했다”고 지적했다. 직원들이 오전 8시~9시에 출근을 마치고 영업 준비를 하던 중, 본사가 9시 51분에서야 경영진 명의로 휴업 사실을 공지했다고 목소리를 높였다.특히 노조는 지난 10일 전국 매장에서 전 품목 반값 할인 행사를 벌이면서 사측이 “영업활동을 지속하기 위한 조치”라고 해놓고 주말이 지나자마자 입장을 뒤집었다고 비판했다. 노조는 15일 홈플러스 대주주인 MBK파트너스 앞에서 규탄 집회를 열고, 16일부터는 매일 저녁에 촛불집회를 진행한다고 예고했다.홈플러스 본사는 입점업체의 경우 점주가 원할 경우 영업을 계속할 수 있도록 했지만, 마트가 문을 닫으면서 방문객이 급감하자 업주들은 당황한 기색이 역력했다. 한 홈플러스 입점주는 통화에서 “원하면 영업을 할 수 있는 것처럼 말하지만 힘없는 임차인들에게 선택권이 어디 있느냐”며 “폐점 낙인이 찍히면서 매출이 뚝 떨어졌고 손님들이 이제 어디로 옮기냐고 물어본다. 10년 가까이 쌓아온 자리를 두고 옮길 수도 없고 그렇다고 계속 버틸 수도 없는 처지”라고 말했다.지난달 37개 점포의 문을 닫은 홈플러스가 나머지 점포까지 문을 닫자 사실상 청산 수순을 밟는 것 아니냐는 관측에 힘이 실린다. 법원은 오는 20일까지 2000억원 규모의 긴급 운영자금 확보 방안이 제출되면 회생절차 연장을 재검토할 수 있다고 밝혔지만, 자금 조달 방안을 두고 MBK파트너스와 채권단인 메리츠금융 사이의 이견이 여전하다.더불어민주당 을지로위원회는 지난 9일 양측과 회동하며 자금 확보와 회생 방안 마련을 촉구했으나 뾰족한 해결책이 없는 상황이다. 향후 홈플러스가 파산 절차를 밟을 경우 채권 회수를 둘러싼 이해관계자 간 갈등도 상당할 전망이다. 특히 홈플러스는 메리츠 등 채권단이 담보권을 설정한 부동산 외에 현금성 자산이 거의 남지 않은 것으로 알려졌다. 홈플러스가 문을 닫으면 직원 약 1만 2000명과 협력업체 4600여 곳이 직접적인 영향을 받고, 간접고용 영향까지 더하면 타격은 더 클 전망이다.