파산 기로에 선 홈플러스… 금융권도 3조원 물려 ‘불안’

임대인에 대출… 부동산 펀드 투자

임대료 못 내면 금융사도 손실 위험

저축은행 700억대 ‘중·후순위 투자’

상호금융, 중앙회 차원서 현황 점검

이미지 확대 텅 빈 진열대 서울 시내 한 홈플러스의 진열대가 12일 대부분 비어 있는 가운데 ﻿고객이 ‘창고대방출’ 할인 물건을 살펴보고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 텅 빈 진열대 서울 시내 한 홈플러스의 진열대가 12일 대부분 비어 있는 가운데 ﻿고객이 ‘창고대방출’ 할인 물건을 살펴보고 있다.

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세줄 요약 홈플러스가 법원의 회생절차 폐지 결정으로 파산 기로에 서면서, 입점 건물과 관련한 금융권 익스포저 약 3조원도 불안해졌다. 금융당국은 은행·보험·저축은행·상호금융·캐피탈의 손실 규모를 점검하고, 만기 연장과 이자 상환 유예 등으로 피해를 줄이는 방안을 검토한다. 회생절차 폐지로 홈플러스 파산 기로 진입

입점 건물 관련 금융권 익스포저 약 3조원

임대료 연체 시 건물주·금융사 손실 우려

2026-07-13 B3면

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홈플러스가 법원의 회생절차 폐지 결정으로 파산 기로에 서면서 금융권도 긴장하고 있다. 홈플러스가 입점한 건물과 관련해 금융회사들이 빌려준 돈이 약 3조원에 달해 파장이 어디까지 번질지가 관심이다. 금융당국은 금융회사들의 손실을 점검하는 한편, 피해를 최소화하는 방안을 찾고 있다.12일 금융권에 따르면 은행, 보험, 저축은행, 상호금융, 캐피탈 등 금융회사 수십 곳이 홈플러스가 입점한 건물의 임대인이나 부동산 펀드에 자금을 댔다. 금융권이 노출된 금액(익스포저)은 약 3조원으로 추산된다. 홈플러스가 임차한 점포는 홈플러스가 건물주에게 내는 임대료로 대출금을 갚는 구조가 많다. 따라서 홈플러스가 임대료를 내지 못하면 건물주가 대출을 제때 갚지 못해 금융회사도 손실을 볼 수 있다.저축은행업계의 홈플러스 부동산 신탁·리츠 익스포저는 700억원대로 추정된다. 대부분 손실 위험이 상대적으로 큰 중·후순위 투자다. 이에 저축은행들은 관련 대출을 부실 우려가 있는 자산으로 다시 분류하거나 손실에 대비해 충당금을 추가로 쌓고 있다. 상호금융권도 중앙회 차원에서 개별 금고의 대출 현황을 점검하고 있다. 담보를 먼저 확보하는 선순위 대출이 대부분이어서 원금 손실 가능성은 크지 않지만, 홈플러스가 파산하면 대출 연체가 발생할 가능성은 있다.카드업계의 직접적인 영향은 크지 않은 것으로 파악된다. 롯데·현대·신한카드 등이 약 4000억원 규모의 홈플러스 카드채와 관련돼 있지만 대부분 다른 투자자에게 넘긴 상태다. 다만 KB국민카드는 지난 10일부터 홈플러스 제휴카드 신규 발급을 중단했다.금융감독원은 지난 7~9일 업권별 간담회를 열고 금융회사들의 대출 규모와 대응 계획을 점검했다. 당국은 대주단에 이자 상환이나 대출 만기 연장 등을 통해 정상 영업이 가능한 점포에는 회생 시간을 주는 방안을 검토해 달라는 의견을 전달했다. 또 자금을 회수하려면 대주단 전원의 동의를 받는 ‘홈플러스 임차점포 대주단’ 자율협약도 제안했다.앞서 서울회생법원은 지난 3일 홈플러스의 기업회생절차 폐지를 결정했다. 홈플러스가 오는 20일까지 운영자금을 확보해 즉시 항고하지 않으면 사실상 청산 절차에 들어갈 수 있다.