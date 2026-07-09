서울신라호텔, 글로벌 평가서 2년 연속 국내 1위 호텔 선정

‘라 리스트’서 고객 맞춤형 서비스 호평

이미지 확대 서울신라호텔 전경. 호텔신라 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울신라호텔 전경. 호텔신라 제공

서울신라호텔이 호텔 평가기관 ‘라 리스트’(La Liste)가 발표한 ‘라 리스트 호텔 어워즈 2026’에서 2년 연속 국내 1위 호텔로 선정됐다.

특히 체크인부터 체크아웃까지 자연스럽게 이어지는 고객 서비스와 세심한 객실 정비, 고객 배려로 서비스 경쟁력을 인정 받았다.

이 호텔은 지난 2월에도 럭셔리 여행 평가 전문지 ‘포브스 트래블 가이드’에서 국내 호텔로는 최초이자 유일하게 8년 연속 5성 호텔로 선정됐다.

세줄 요약 서울신라호텔이 글로벌 평가기관 라 리스트가 발표한 ‘라 리스트 호텔 어워즈 2026’에서 2년 연속 국내 1위 호텔로 선정됐다. 전 세계 호텔 평가와 고객 리뷰를 종합한 순위에서 국내 호텔 중 가장 높은 평가를 받았다. 맞춤형 서비스와 세심한 객실 정비도 강점으로 꼽혔다. 라 리스트 호텔 어워즈 2026 국내 1위 선정

2년 연속 국내 최고 호텔 자리 유지

맞춤형 서비스·객실 정비 높은 평가

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서울신라호텔은 8일(현지시간) 발표된 ‘월드 베스트 호텔 1000’ 가운데 국내 호텔 중 가장 높은 순위를 기록했다. 지난해에 이어 2년 연속이다.라 리스트는 프랑스를 기반으로 운영되는 글로벌 평가기관으로, 전 세계 호텔과 레스토랑에 대한 전문 평가와 고객 리뷰를 종합 분석해 순위를 발표한다. 평가는 1100개 이상의 국제 평가 자료와 수백만 건의 온라인 리뷰를 독자적인 알고리즘으로 분석해 이뤄진다.서울신라호텔은 고객 개개인의 체류 목적과 요청사항에 맞춘 맞춤형 서비스 및 일관된 서비스 품질로 높은 평가를 받았다.서울신라호텔 관계자는 “이번 2년 연속 국내 1위 호텔 선정은 고객에게 최상의 상품과 최고의 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 한국을 대표하는 럭셔리 호텔로서 품격 있는 서비스와 차별화된 고객 경험을 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.