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SSG닷컴 “이마트 근처에는 2시간 내 배송합니다”

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-07-09 00:37
수정 2026-07-09 00:37
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연말까지 전국 50개 매장 확대

신세계그룹 이커머스 계열사인 SSG(쓱)닷컴이 이마트 매장을 물류 거점으로 활용해 주문 후 2시간 안에 집 앞까지 상품을 배달하는 서비스를 도입한다.

쓱닷컴은 9일부터 이마트 양재점과 하남점 인근 지역 고객을 대상으로 오후 8시까지 주문하면 2시간 내 상품을 받아볼 수 있는 서비스를 시범 운영한다고 8일 밝혔다. 다음 달 월계점·가든5점·신도림점 등 서울 내 서비스 권역을 넓히고 9월부터 전국으로 확장해 연말까지 50여 곳의 이마트 점포에 해당 서비스를 적용할 계획이다. 기존의 새벽·주간 배송, 1시간 이내 소량 상품 즉시 배송 서비스 ‘바로퀵’ 등에 더해 온오프라인 연계 배송망을 공고히 하려는 취지다. 한건수 쓱닷컴 SCM담당은 “이마트 점포 인프라를 기반으로 신선한 상품을 빠르게 전달하는 배송 체계를 만들고 있다”고 밝혔다.

김현이 기자
2026-07-09 30면
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