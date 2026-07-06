특급 뷔페 진화…한화 ‘63 파빌리온’·조선호텔 ‘아리아’ 리뉴얼

63뷔페 파빌리온 ‘프리미엄’ 새단장

랍스터 제공·퐁피두 할인 연계

‘아리아’도 라이브 퍼포먼스 강화

이미지 확대 63뷔페 파빌리온 더 프리미엄 내부. 한화푸드테크 제공 닫기 이미지 확대 보기 63뷔페 파빌리온 더 프리미엄 내부. 한화푸드테크 제공

한화푸드테크가 운영하는 63뷔페는 퐁피두센터 한화 개장에 발맞춰 ‘63뷔페 파빌리온 더 프리미엄’으로 새단장했다. 이번 리뉴얼의 핵심은 파인 다이닝 요소의 적극적인 접목이다. 유료 고객 전원에게 ‘랍스터 테일’을 웰컴 메인 디시로 제공한다.

이미지 확대 웨스틴 조선 서울 ‘아리아’의 아시아 스테이션 모습. 웨스틴 조선 제공 닫기 이미지 확대 보기 웨스틴 조선 서울 ‘아리아’의 아시아 스테이션 모습. 웨스틴 조선 제공

세줄 요약 한화푸드테크의 63뷔페 파빌리온과 웨스틴 조선 서울 아리아가 나란히 리뉴얼을 마쳤다. 63뷔페는 랍스터 테일과 14개 라이브 코너, 프리미엄 디저트로 차별화했고, 아리아는 한식 스테이션과 현지 셰프 퍼포먼스로 글로벌 고객 맞춤형 다이닝을 강화했다. 63뷔페 파빌리온, 프리미엄 콘셉트로 재단장

랍스터 테일·라이브 코너 확대, 메뉴 고급화

아리아, 한식 스테이션·현지 셰프로 맞춤 강화

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한화푸드테크의 ‘63뷔페 파빌리온’과 웨스틴 조선 서울의 ‘아리아’가 나란히 리뉴얼을 마치고 새롭게 문을 열며 뷔페 고급화 경쟁에 나섰다.셰프가 즉석 조리를 선보이는 ‘라이브 코너’는 기존 4곳에서 14곳으로 대폭 확대해 볼거리를 늘렸다. 새롭게 선보이는 대표 메뉴는 ▲숙성 하몽·생참치 즉석 카빙 ▲한우 채끝 육사시미 ▲화산석 한국식 우대갈비 바비큐 ▲뉴욕 뚱갈비 등이다. 아울러 퐁피두센터 한화 관람 당일 방문 고객에게는 10% 할인 혜택을 제공해 예술과 미식을 연계한 서비스도 선보인다.디저트와 주류 메뉴도 크게 강화했다. 셰프가 즉석에서 제공하는 바나나 크림 브륄레와 프리미엄 아이스크림 벤슨의 대표 메뉴 5종을 제공한다. 평일에는 주류 무제한 프로그램을 유료로 운영한다.웨스틴 조선 서울의 아리아는 6일 푸드 스테이션 리뉴얼을 마치고 메뉴를 강화해 글로벌 고객 맞춤형 프리미엄 다이닝으로 재탄생했다고 밝혔다.가장 눈에 띄는 변화는 10개의 라이브 스테이션 강화다. 특히 투숙객 80%를 차지하는 외국인 고객 니즈를 반영해 ‘한식 스테이션’을 별도로 조성, 전통 요리와 계절별 궁중 보양식을 제공한다. 이번 여름엔 대표적인 궁중 보양식인 전복, 새우, 문어, 관자 등 해산물을 넣은 초선탕을 개별 메뉴로 제공하는 등 매 시즌 계절에 맞는 한식 대표 메뉴를 선정해 운영한다.일식·인도·아시안 코너에서도 현지 셰프가 직접 조리하는 퍼포먼스를 더했다. 또한 식사 전 웰컴 주스와 식후 빙수를 테이블로 직접 가져다 주는 프라이빗 테이블 서비스를 새롭게 도입했다.웨스틴 조선 서울 관계자는 “이번 아리아의 공간 및 메뉴 업그레이드는 고객들이 식사의 전 과정을 하나의 몰입된 다이닝 경험으로 느낄 수 있도록 기획됐다”며 “셰프들의 라이브 퍼포먼스와 시그니처 메뉴를 강화해 글로벌 고객의 다양한 미식 취향을 만족시키고 오감을 즐길 수 있는 프리미엄 뷔페 경험을 제공할 것”이라고 말했다.