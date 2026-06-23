“한국에만 없는 손흥민 컵” 9000원짜리가 9만원 됐다

맥도날드 ‘월드컵 세트’ 인기몰이

해외에 출시된 손흥민 컵, 국내엔 없어

중고가격 폭등…국내 출시 여부 미지수

이미지 확대 맥도날드가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 기념해 전세계에 출시한 ‘월드컵 세트’에서 제공하는 ‘손흥민 컵’. 국내에는 출시되지 않은 가운데, 해외에서 출시된 손흥민 컵이 중고거래 플랫폼에서 최대 9만원에 판매되고 있다. 자료 : 손흥민 인스타그램·당근마켓 닫기 이미지 확대 보기 맥도날드가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 기념해 전세계에 출시한 ‘월드컵 세트’에서 제공하는 ‘손흥민 컵’. 국내에는 출시되지 않은 가운데, 해외에서 출시된 손흥민 컵이 중고거래 플랫폼에서 최대 9만원에 판매되고 있다. 자료 : 손흥민 인스타그램·당근마켓

이미지 확대 맥도날드가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 기념해 전세계에 출시한 ‘월드컵 세트’. 축구스타들의 이미지가 새겨진 한정판 컵이 포함돼 있는데, 국내에서는 손흥민이 제외됐다. 자료 : 한국맥도날드 닫기 이미지 확대 보기 맥도날드가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 기념해 전세계에 출시한 ‘월드컵 세트’. 축구스타들의 이미지가 새겨진 한정판 컵이 포함돼 있는데, 국내에서는 손흥민이 제외됐다. 자료 : 한국맥도날드

세줄 요약 맥도날드가 월드컵 기념 세트에 손흥민 컵을 넣었지만 한국 출시에서는 제외했다. 해외 팬들은 여러 번 구매해 컵을 구하고, 국내 중고시장에서는 9만원까지 거래되며 품귀와 가격 급등이 이어졌다. 월드컵 세트 손흥민 컵 해외서 인기

한국 출시 제외로 팬들 아쉬움 확산

중고시장 매물 등장, 가격 10배 급등

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맥도날드가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 기념해 전세계에 출시한 ‘월드컵 세트’가 인기몰이를 하는 가운데, 축구 국가대표팀 주장 손흥민(LA FC)이 새겨진 한정판 컵이 국내에는 출시되지 않아 팬들이 발을 동동 구르고 있다. 해외에서 어렵게 컵을 구한 사람들이 중고거래 시장에 매물로 올리면서 컵의 가격은 10배 가까이 치솟았다.23일 유통업계에 따르면 맥도날드는 월드컵 개막을 앞둔 이달 초 ‘FIFA 월드컵 세트’를 출시했다. 세트메뉴를 구매하면 세계적인 축구스타 8명과 맥도날드 캐릭터인 그리머스 중 한 명의 이미지가 새겨진 재사용 컵을 랜덤으로 받는 이벤트다.맥도날드는 데이비드 베컴, 티에리 앙리, 호나우지뉴 등 현재는 은퇴한 전설적인 선수들과 함께 라민 야말(스페인), 손흥민(한국), 크리스천 풀리식(미국), 알폰소 데이비드(캐나다), 산티아고 히메네스(멕시코)를 컵에 새겼다.손흥민은 개최국 선수가 아님에도 맥도날드의 이번 프로모션에 이름을 올렸다. 손흥민이 새겨진 컵에는 손흥민의 ‘찰칵 세리머니’와 태극전사를 상징하는 백호 문양이 새겨져있다. 이에 해외에 거주하거나 해외를 여행 중인 축구팬들은 손흥민 컵을 받기 위해 맥도날드에서 여러 차례 세트메뉴를 구매하며 어렵사리 손흥민 컵을 손에 넣고 있다.다만 한국맥도날드는 지난 11일 전국 400여개 매장에서 월드컵 세트를 출시하면서 손흥민은 제외했다. 국내에서는 빅맥 세트에 월드컵 리유저블 컵 1개가 8900원에 판매되는데, 베컴과 앙리, 호나우지뉴, 라민 야말 등 5종만 출시됐다.손흥민 컵이 정작 한국에는 출시되지 않은 이유로는 손흥민이 국내 여러 식음료 기업의 모델로 활동하고 있다는 점이 작용한 것으로 풀이된다. 손흥민은 현재 메가MGC커피, 도미노피자, 롯데웰푸드 월드콘 등의 광고모델이다.이에 해외에서 출시된 손흥민 컵이 중고 거래 시장에서 거래되고, 품귀 현상을 빚으면서 가격이 치솟고 있다. 중고거래 플랫폼 ‘당근’에는 손흥민 컵을 9만원에 판매한다는 글이 올라왔다.그밖에 당근과 중고나라 등에는 손흥민 컵의 가격이 4만원~7만원 사이에 형성돼 있다.손흥민 컵을 국내에서 접할 수 있을지는 불투명하다. 한국맥도날드는 월드컵 세트 1차가 ‘완판’되자 2차 출시 여부를 긍정적으로 검토하고 있지만, 구체적인 출시 일정과 라인업 등은 알려진 바 없다.