“헛걸음하지 마세요” 스타벅스 오늘 오후 3시 조기 영업종료

‘탱크데이’ 마케팅 논란에 전 직원 역사 교육

이미지 확대 직원 교육 위한 영업시간 변경 안내문 내건 스타벅스 17일 서울 시내 한 스타벅스 매장에 영업 조기 종료 관련 안내문이 붙어 있다. 2026.6.17 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 직원 교육 위한 영업시간 변경 안내문 내건 스타벅스 17일 서울 시내 한 스타벅스 매장에 영업 조기 종료 관련 안내문이 붙어 있다. 2026.6.17 연합뉴스

세줄 요약 스타벅스코리아가 ‘탱크데이’ 마케팅 논란 이후 22일 오후 3시 전국 2160여개 매장 영업을 처음으로 조기 종료했다. 직원들은 역사 인식과 사회적 감수성 교육 영상을 시청하고, 회사는 체크리스트 도입 등 재발 방지 대책도 마련했다. 전국 매장 오후 3시 조기 영업 종료

역사 인식·사회적 감수성 교육 실시

마케팅 검토 절차 강화와 재발 방지

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‘탱크데이’ 마케팅 논란으로 홍역을 치른 스타벅스코리아가 22일 오후 3시 전국 모든 매장의 영업을 조기 종료한다.스타벅스코리아가 영업을 조기 종료하는 것은 지난 1999년 국내 1호점인 이대점의 문을 연 이래 처음이다.사측은 앞서 지난 17일 스타벅스코리아 본사 직원들과 이마트 부문 계열사 임직원들을 대상으로 오제연 성균관대 사학과 교수와 구정우 성균관대 사회학과 교수를 초빙해 ‘기업이 가져야 할 올바른 역사 인식’, ‘사회적 감수성과 윤리 기준’이라는 제목의 강연을 진행했다.이어 이날 영업 종료 후 전국 스타벅스 매장에 근무하는 직원(파트너)들에게 지난 17일 진행한 교육 영상을 시청하도록 할 방침이다. 휴가자들은 추후 온라인으로 영상을 시청해 관련 교육을 이수해야 한다.스타벅스코리아는 전국 2160여개 매장에 지난 16일부터 안내문을 게시하고 “영업시간 단축으로 이용에 불편을 드려 죄송하다. 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 공지했다.스타벅스코리아 관계자는 연합뉴스에 “행사는 역사 인식과 사회적 감수성 관련 교육뿐 아니라 스타벅스가 지향하는 가치와 미션 등에 대해 소통하는 ‘브랜드 가치 워크숍’으로 진행될 예정”이라며 “약 3시간이 소요되는 이번 행사를 통해 탱크데이 사태 재발 방지를 위해 노력할 것”이라고 설명했다.정용진 신세계그룹 회장도 오는 24일 예정된 사장단 회의에 앞서 계열사 대표들과 같은 교육 영상을 시청한다.스타벅스코리아는 ‘탱크데이’ 논란을 계기로 마케팅 의사결정 체계도 개편한다. 모든 마케팅 기획 단계 초기부터 역사와 사회 이슈 등을 살피는 ‘사회적 민감도’ 체크리스트를 도입하고, 마케팅 보고 양식을 통일하고 검토 기간을 늘리며 다중 검증 절차를 거치도록 했다.앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 46주년인 지난달 18일 자사의 ‘탱크 텀블러 시리즈’ 관련 프로모션을 진행하면서 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁!’ 등 문구를 사용해 계엄군 탱크 투입과 1987년 박종철 고문치사 사건을 연상시킨다는 논란에 휩싸였다.