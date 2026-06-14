호르무즈 봉쇄 후 한국 유조선 9번째 홍해 통과

이미지 확대 8일 오전 전남 여수시 GS칼텍스 원유 부두에 200만배럴을 실은 유조선이 정박해 있다. 지난달 중순 사우디아라비아 얀부항에서 출항한 이 유조선은 중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협 대신 우회로인 홍해를 통과한 첫 번째 사례다. 2026.5.8. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 8일 오전 전남 여수시 GS칼텍스 원유 부두에 200만배럴을 실은 유조선이 정박해 있다. 지난달 중순 사우디아라비아 얀부항에서 출항한 이 유조선은 중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협 대신 우회로인 홍해를 통과한 첫 번째 사례다. 2026.5.8. 연합뉴스

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중동 전쟁 여파로 호르무즈 해협이 봉쇄된 가운데 한국 유조선 1척이 우회 항로인 홍해를 통해 원유를 운송하고 있다고 해양수산부가 14일 밝혔다.해당 선박은 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 선적한 뒤 홍해를 거쳐 국내로 향하고 있다. 중동 사태 이후 우리 선박이 홍해 항로를 이용한 것은 지난 4월 중순 이후 이번이 아홉 번째다.홍해를 통과한 유조선들은 순차적으로 국내 항만에 입항해 원유를 하역하고 있으며, 정부는 원유 수급 차질을 막기 위해 대응을 이어가고 있다.해수부는 “선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 실시간 모니터링과 항해 안전 정보 제공, 선사·선박과의 상시 소통 체계 운영 등을 통해 안전을 지원하고 있다”며 “국내 원유 수급 안정화를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.