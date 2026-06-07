젠슨황, 한국서 BBQ 또 먹어…야구장에 113마리 주문

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세줄 요약 젠슨 황 엔비디아 CEO가 방한 첫날에 이어 이틀째에도 BBQ 치킨을 찾았다. 그는 잠실야구장 시구 행사 뒤 단체 관람석에서 크런치 순살 크래커를 먹으며 경기를 봤고, 엔비디아 측은 113마리를 주문해 화제를 모았다. 잠실야구장 시구 뒤 BBQ 치킨 관람

엔비디아 측, 크런치 순살 113마리 주문

방한 이틀째에도 이어진 한국 치킨 애정

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 CEO가 7일 서울 잠실야구장에서 시구를 마친 뒤 단체 괌람석에서 BBQ치킨을 먹고 있다.

중계화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 젠슨 황 엔비디아 CEO가 7일 서울 잠실야구장에서 시구를 마친 뒤 단체 괌람석에서 BBQ치킨을 먹고 있다.

중계화면 캡처

이미지 확대 젠슨 황(가운데) 엔비디아 CEO가 지난 5일 서울 마포구 비비큐(BBQ) 홍대입구점에서 최태원(오른쪽) SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 대화하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 젠슨 황(가운데) 엔비디아 CEO가 지난 5일 서울 마포구 비비큐(BBQ) 홍대입구점에서 최태원(오른쪽) SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 대화하고 있다.

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한국식 치킨 애호가인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 첫날에 이어 7일에도 BBQ 치킨을 먹은 것으로 파악됐다.외식업계에 따르면 황 CEO는 이날 오후 5시 서울 잠실야구장에서 열리는 프로야구 경기 시구 행사에 참석한 뒤 엔비디아 단체 관람석에서 BBQ의 ‘크런치 순살 크래커’를 먹으며 경기를 관람했다.BBQ 크런치 순살 크래커는 닭다리 살에 오레가노 풍미와 감칠맛을 살리고, 빵가루 크럼(빵가루를 잘게 부순 입자)을 입혀 바삭하게 튀겨낸 크래커 형태의 순살 치킨이다. 소비자 판매가는 마리당 2만원이다.엔비디아 측은 BBQ 잠실야구장점에 단체 관람석으로 크런치 순살 크래커 113마리(박스) 배달을 주문했다. BBQ는 2019년에 잠실야구장에 입점했으며 현재 1층에 2개, 2층에 1개, 3층에 1개 등 총 4개의 매장을 운영하고 있다. 엔비디아의 단체 주문에 BBQ는 본사 직원까지 현장에 투입해 치킨 조리 등을 지원한 것으로 전해졌다.황 CEO는 방한 첫날이었던 지난 5일에 이어 두 번째로 BBQ 치킨에 대한 애정을 드러냈다. 그는 지난 5일 서울 마포구 서교동 홍대입구역 근처에 있는 삼겹살구이 전문 식당 ‘형님 저요’에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 삼겹살에 소주·맥주(소맥)를 곁들인 만찬 회동을 마친 뒤 2차 장소로 BBQ 홍대입구점을 택했다. 이들 일행은 BBQ의 대표 메뉴인 황금올리브치킨과 생맥주, 카스 캔맥주, 콜라 등을 주문했다.황 CEO의 한국 치킨 사랑은 남다르다. 이날 그는 프로야구 시구와 관람이 끝나고 오후 7시쯤 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 최태원 SK그룹 회장과 회동한다. 이곳은 황 CEO가 지난해 10월 방한 당시 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 만나 치킨·맥주(치맥) 회동을 해 화제를 모았던 장소다. 그는 당시 코엑스에서 열린 엔비디아 관련 행사에서 “왜 한국 치킨이 세계 최고인지는 모르겠지만, 한국 치킨은 세계 최고”라고 밝혔다. 황 CEO는 평소 미국 실리콘밸리에서도 한국식 치킨을 자주 찾는 마니아다. 그는 미국 캘리포니아주 샌타클래라에 있는 단골 한국식 호프집인 ‘99치킨’을 사석과 공식 석상에서 직접 소개하곤 했다.