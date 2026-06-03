오뚜기, ‘진라면 약간매운맛’ 컵라면 출시

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세줄 요약 오뚜기가 ‘진라면 약간매운맛’을 용기면과 컵면으로 확대 출시했다. 큰컵 용기면과 작은컵 컵면 두 규격으로 선보여 취식 환경에 맞춘 선택지를 넓혔다. 봉지면 인기에 힘입어 라인업을 완성하며 브랜드 활력도 높일 계획이다. 진라면 약간매운맛, 용기·컵면 확대 출시

큰컵·작은컵 두 규격으로 선택 폭 확대

봉지면 인기 바탕으로 삼총사 라인업 완성

이미지 확대 오뚜기 제공 닫기 이미지 확대 보기 오뚜기 제공

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오뚜기가 ‘진라면 약간매운맛’을 용기면과 컵면으로 확대 출시한다고 3일 밝혔다.이번 신제품은 소비자의 다양한 취식 환경을 고려해 큰컵 형태의 용기면과 작은컵 형태의 컵면 두 가지 규격으로 선보여 선택의 폭을 넓혔다.‘진라면 약간매운맛’ 봉지면은 지난해 5월 한정판으로 처음 출시된 뒤 소비자 성원에 힘입어 같은 해 9월 정식 출시됐다. 매운맛과 순한맛의 장점을 조화롭게 담은 제품으로 호평을 받고 있다.오뚜기는 기존 ‘진라면 순한맛’과 ‘진라면 매운맛’에 이어 ‘진라면 약간매운맛’까지 용기·컵면으로 확대되면서, 봉지면과 용기면 시장을 아우르는 ‘진라면 삼총사’ 라인업을 완성하게 됐다. 오뚜기는 향후 3종 라인업의 동시 판매와 연계 프로모션을 통해 진라면 브랜드 전반에 지속적인 활력을 더할 계획이다.오뚜기 관계자는 “소비자의 세분화된 취향과 라이프스타일을 반영한 제품 개발을 통해 대한민국 대표 라면으로서의 브랜드 가치를 더욱 높여가겠다”고 밝혔다.