갤러리아 센터시티, 충남권 최초 ‘위글위글’ 신규 오픈

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 갤러리아백화점 센터시티가 라이프스타일 브랜드 위글위글을 충남권 최초로 신규 오픈했다. 개성 있는 그래픽과 색감의 패션·리빙 소품을 선보이고, 전 제품 최대 74% 할인과 인기 상품 특가, 구매 금액별 사은품도 준비했다. 충남권 최초 위글위글 신규 오픈

전 제품 최대 74% 할인 행사 진행

구매 금액별 사은품·특가 상품 마련

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

갤러리아백화점 센터시티는 라이프스타일 브랜드 ‘위글위글(Wiggle Wiggle)’을 충남권 최초로 신규 개점한다고 1일 밝혔다.‘위글위글’은 개성 넘치는 그래픽과 다채로운 색감을 활용한 패션·리빙 소품 브랜드다.생활용품부터 ‘패션 잡화·캐릭터 상품’까지 감각적인 아이템을 선보이며 다양한 고객층 사이에서 인기를 얻고 있다.센터시티에 따르면 신규 오픈을 기념해 할인 혜택과 고객 프로모션을 진행한다. 매장 방문 고객은 전 제품을 최대 74% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.이밖에 메탈 배지·대형 비치타월·메이크업 파우치·포인트 스티커 등 위글위글 인기 상품을 특별 할인가로 한정 판매한다.전 구매 고객에게는 ‘위글하트 막대 풍선’을 증정하며, 3만·5만·10만·15만 원 이상 구매 고객에게는 구매 금액별로 패턴 볼펜, 핸드워시, 여행용 목베개, 쿠션 담요 등을 선착순 증정한다.센터시티는 유니클로 입점에 이어 헬스앤뷰티 스토어 ‘올리브영’ 신규 입점도 예정돼 있다.센터시티 관계자는 “앞으로도 다양한 고객들이 쇼핑과 문화를 함께 즐길 수 있는 차별화된 콘텐츠를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.