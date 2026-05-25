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롯데, 스페인서 ‘브랜드 엑스포’…중소기업 50곳 참가

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-05-25 16:06
수정 2026-05-25 16:06
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뷰티·식품·패션 등 우수 기업 참가

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2026 대한민국 브랜드 엑스포 공식 포스터. 롯데 제공
2026 대한민국 브랜드 엑스포 공식 포스터. 롯데 제공


롯데가 오는 27~29일 스페인 마드리드에서 ‘2026 롯데-대한민국 브랜드 엑스포’를 개최한다고 25일 밝혔다.

롯데 브랜드 엑스포는 국내 우수 중소기업의 해외 진출을 돕는 동반성장 프로그램으로, 롯데와 대·중소기업농어업협력재단, 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 공동 주최하고 중소벤처기업부가 후원한다.

뷰티, 식품, 패션, 라이프스타일 등 다양한 분야의 국내 우수 중소기업 50곳이 참가해 유럽 전역에서 초청받은 다국적 회사의 바이어 200여명과 일대일 수출상담회 및 제품 전시회를 통해 유럽 시장 진출 가능성을 타진한다.

롯데는 행사장을 ‘서울 미용실’ 콘셉트로 꾸몄으며 바이어들이 세부 카테고리에 따라 조성된 에스테틱존, 스타일링존, 테라피존 등에서 제품을 체험하고 수출 상담을 진행할 수 있도록 했다.

또 한류 아티스트 팬 미팅과 K-팝 커버댄스 등 한국문화를 알리는 이벤트도 개최할 예정이다. 롯데 관계자는 “유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 해외 시장 진출을 적극 지원할 계획”이라고 말했다.
김지예 기자
세줄 요약
  • 마드리드서 브랜드 엑스포 개최
  • 중소기업 50곳, 유럽 바이어 200여명 상담
  • 서울 미용실 콘셉트와 K-팝 이벤트 마련
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