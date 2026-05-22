동아제약 템포, ‘세계 월경의 날’ 기념 생리대 1.4만팩 기부

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동아제약(대표이사 사장 백상환)은 오는 28일 세계 월경의 날을 맞아 여성용품 브랜드 ‘템포’(Tempo)가 취약계층 여성들을 위한 생리대를 기부했다고 22일 밝혔다.동아제약은 ‘템포 입는오버나이트’ 생리대 약 1만 4000팩을 국제개발협력 NGO 지파운데이션에 전달했다. 전달된 생리대는 지파운데이션을 통해 국내 취약계층 여성 청소년 및 여성들에게 지원될 예정이다.동아제약은 2020년부터 ‘한 템포 더 따뜻하게’ 캠페인의 일환으로 파운데이션과 함께 국내 취약계층 여성들에게 생리용품을 지속적으로 지원하고 있다. 2021년부터는 상주시와 동대문구 등 지역사회로 나눔 활동을 확했다. 현재까지 전달한 누적 기부 수량은 총 12만 5000팩(약 137만 패드)에 달한다.‘템포 입는오버나이트’는 첫 월경을 시작한 여성 청소년들도 편안하게 착용할 수 있는 팬티형 생리대로, 장시간에도 안심하고 사용할 수 있는 것이 특징이다. 프리사이즈와 59개 가로 플리츠 허리밴드를 적용해 편안한 착용감으로 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻고 있다.또한 월경의 날을 맞아 템포는 오는 26일 네이버 라이브 방송을 통해 ‘내추럴코튼 탐폰’ 1+1 프로모션 등 다양한 혜택을 선보일 예정이다.세계 월경의 날은 월경에 대한 사회적 인식 개선과 여성 건강권 증진의 중요성을 알리기 위해 제정된 날로 평균 월경 기간인 5일과 월경 주기 28일의 의미를 담아 매년 5월 28일로 지정됐다.