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최대 75% 할인… 탑텐, 올해부터 ‘텐텐데이’ 연간 2회로

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-05-22 00:45
수정 2026-05-22 00:45
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‘굿웨어’ 상반기 행사
오늘부터~ 새달 7일

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텐텐데이 포스터. 신성통상 제공
텐텐데이 포스터. 신성통상 제공


신성통상의 SPA 브랜드 탑텐과 탑텐키즈가 기존 하반기 연 1회 진행하던 대표 브랜드 행사 ‘텐텐데이’를 올해부터 연 2회로 확대 운영한다고 21일 밝혔다.

상반기 텐텐데이는 22일부터 다음달 7일까지 열린다. 배우 전지현을 브랜드 앰버서더로 선정하며 선언한 굿웨어 전략 본격화의 일환으로, ‘매일 입어도 좋은 옷’이란 탑텐의 브랜드 철학이 담긴 제품을 더 많은 소비자가 더 좋은 가격으로 경험할 수 있도록 기회를 넓히겠다는 취지다.

이번 상반기 행사에서는 냉감 이중직 구조의 기능성 티셔츠로 베스트셀러인 ‘쿨에어 코튼’과 4방향 신축성을 갖춘 ‘수퍼스트레치’ 팬츠 등 봄·여름(SS) 인기 상품을 최대 75% 특가로 선보인다. 이 외에 ‘쿨에어’ 냉감 이너웨어, 자외선 차단 소재의 ‘UV프로텍션’ 바람막이와 리넨·시어서커 등 여름 대표 소재 아이템도 대거 포함됐다.

행사 기간 중인 22~24일 브랜드 앰버서더인 배우 전지현이 주연한 영화 ‘군체’의 무대인사 초대 이벤트도 동시 진행된다. 탑텐 관계자는 “소비자들이 믿고 찾는 좋은 제품을 부담 없는 가격에 더 자주 만날 수 있도록 행사를 확대했다”고 전했다.

김현이 기자
2026-05-22 B3면
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