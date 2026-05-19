홈플러스·메리츠, 단기 자금 대출 협상 ‘진통’

메리츠, 경영진 연대보증 요구

홈플러스 ‘부동산 질권’ 역제안

2026-05-19 B2면

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홈플러스가 자금난 해결을 위해 메리츠금융그룹으로부터 조달하려는 1000억원 규모의 단기 자금(브리지론)을 놓고 진통이 이어지고 있다. 메리츠는 대출을 위해 ‘경영진 연대보증’을 요구했지만, 홈플러스는 ‘부동산 후순위 수익권 질권 설정’을 역제안했다.18일 홈플러스에 따르면 메리츠가 제시한 2~3개월짜리 초단기 운영자금 대출 조건은 크게 3가지로 홈플러스 익스프레스 매각대금 유입 시 즉시 조기상환, 연 6% 이자, 대주주인 MBK파트너스 및 경영진 개인 연대보증 등이다.홈플러스는 이중 경영진의 추가 보증은 어렵다고 설명했다. 홈플러스는 이날 입장문에서 “이미 다른 운영자금 지원을 위해 연대보증을 제공한 상황”이라며 “개인 연대보증을 대신해 부동산 후순위 수익권에 대한 질권(담보권)을 제안했다”고 밝혔다.홈플러스는 NS홈쇼핑에 홈플러스 익스프레스를 매각한 상태로 다음달이면 매각 대금이 들어올 예정이지만 당장 한 달을 버티기 어려운 상황이라는 관측이 나온다. 홈플러스 측은 “한 달여 남은 짧은 기간임에도 대출을 수용하려는 것은 임금 체불과 대금 미납 문제를 해결하지 않고는 회생을 이어가는 데 심각한 어려움이 있기 때문”이라고 설명했다. 홈플러스는 4~5월분 급여 지급이 어려운 것으로 알려졌다. ﻿홈플러스는 지난 10일 영업 정상화와 유동성 확보에 집중한다며 전체 104개 대형마트 중 37개 매장의 영업을 잠정 중단했다. 또 68개 점포를 담보로 확보하고 있는 메리츠가 긴급운영자금(DIP) 대출이 가능한 유일한 주체라며 지원을 요청해 왔다.