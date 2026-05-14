정용진 혁신 먹혔다… 이마트, 1Q 영업익 14년 만에 최대

고물가 악재에도 12% 뛴 1783억

트레이더스도 매출 1조 최대 실적

이미지 확대 정용진 신세계그룹 회장 닫기 이미지 확대 보기 정용진 신세계그룹 회장

2026-05-14 B3면

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이마트가 올해 1분기 고물가와 소비 침체라는 악조건 속에서도 14년 만에 최대 영업이익을 기록했다. 정용진 신세계그룹 회장이 연초 선언한 ‘다시 성장하는 해’라는 비전이 실제 본업 경쟁력 강화로 이어졌다는 평가다.이마트는 올해 1분기 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 1.3% 감소한 7조 1234억원, 영업이익은 전년 동기 대비 11.9% 증가한 1783억원을 기록했다고 13일 공시했다. 1분기 실적 기준으로 지난 2012년(1905억원) 이후 14년 만에 최대치다. 자회사를 제외하고 이마트만 봐도 영업이익은 1463억원으로 전년 동기 대비 9.7% 늘어났다. 2018년 이후 8년 만에 가장 높은 수준이다.이번 실적 개선은 고객 중심의 본업 혁신 전략이 주효했다. 이마트는 이커머스 공세 속 가격 경쟁력을 확보하기 위해 통합 매입 체계를 강화했고, 스타필드 마켓 등 오프라인 공간 리뉴얼을 통해 고객 체류 시간을 늘렸다. 실제 리뉴얼 점포인 일산점은 매출이 전년 대비 75.1% 급증했다. 특히 정 회장이 올해 초부터 주요 점포를 직접 방문해 현장 상황을 점검하는 등 광폭 현장 행보를 보이면서 조직의 실행력을 극대화했다는 평가도 나온다.창고형 할인점인 트레이더스의 도약도 두드러졌다. 트레이더스는 1분기 매출 1조 601억원을 달성하며 분기 기준 역대 최대 기록을 달성했다. 영업이익도 478억원으로 12.4% 늘었다. 자회사들도 실적을 뒷받침했다. 조선호텔앤리조트는 관광객 증가로 영업이익이 116.7% 급증했고, G마켓은 합작법인 출범 이후 공격적인 투자로 거래액(GMV)과 객단가가 4년 만에 반등했다.