롯데마트 ‘숨결통식빵’ 출시 4주 만에 15만개 불티

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롯데마트 ‘숨결통식빵’ 출시 4주 만에 15만개 불티

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-05-14 00:07
수정 2026-05-14 00:07
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롯데마트·슈퍼는 자체 브랜드(PB) 상품 ‘오늘좋은 숨결통식빵’이 출시 4주 만에 누적 판매량 약 15만개를 기록했다고 13일 밝혔다.

이 상품은 롯데중앙연구소의 특허 유산균 발효 공법을 활용해 결대로 찢어지는 부드러움을 구현해 베이커리 전문점 수준의 품질을 갖추면서도 2500원의 가격 경쟁력을 갖춰 소비자의 인기를 끌고 있다.

롯데마트 온라인 플랫폼 ‘제타’와 오프라인 매장에서 입고 즉시 품절이 이어졌다는 설명이다. 출시 후 4주간 롯데마트·슈퍼의 식사빵 매출은 전년 동기 대비 50% 증가했다. 식빵 판매량이 증가하면서 딸기잼, 피넛버터 등 연관 진열 상품 매출도 동반 상승했다. 롯데마트·슈퍼는 이번 흥행을 발판으로 PB 브랜드 ‘오늘좋은’의 대표 상품 개발 프로젝트를 강화할 방침이다.

김현이 기자
2026-05-14 B3면
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