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김·김치로 동남아 진격… 대상 “2030년 매출 1조”

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-05-13 00:48
수정 2026-05-13 00:48
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지난해 7월 베트남 하노이 시내의 한 윈마트 매장에서 현지 직원이 고객에게 대상 ‘오푸드’ 제품을 소개하고 있다. 대상 제공
지난해 7월 베트남 하노이 시내의 한 윈마트 매장에서 현지 직원이 고객에게 대상 ‘오푸드’ 제품을 소개하고 있다.
대상 제공


대상이 김과 김치 등 주력 품목을 앞세워 동남아시아 시장에서 2030년까지 매출 1조원 시대를 열겠다고 12일 밝혔다.

대상은 오는 26일 태국에서 열리는 글로벌 식품 박람회 ‘타이펙스-아누가’에 참가해 현지 접점을 확대한다. 지난해 대상의 동남아 10개국 법인 합산 매출은 7900억원으로, 2021년보다 29% 성장했다.

인도네시아에서는 현지 브랜드 ‘마마수카’를 통해 200여 개의 제품을 선보이며 종합 식품 기업으로 성장했다. 특히 김 제품은 시장 점유율 50% 이상을 차지하며 1위를 지키고 있다. 밥이나 면에 뿌려 먹는 ‘김보리’(Gim Bori)는 현지 식문화를 반영한 대표적인 히트 상품이다. 또 전 제품 할랄 인증을 획득해 글로벌 할랄 시장 공략을 위한 교두보를 마련했다.

베트남에서는 브랜드 ‘오푸드’를 앞세워 현대식 유통 채널 입점률 98%를 기록 중이다. 특히 김은 2위 브랜드와 점유율을 30%포인트 가까이 벌렸다. 2024년엔 현지 김치 생산 라인을 구축해 현지 입맛에 맞춘 ‘맛김치 덜매운맛’ 등을 선보이며 포트폴리오를 확장했다. 또 베트남 하이즈엉과 흥옌 공장에 총 300억원을 투자해 김 생산 라인을 확충하고 떡볶이, 스프링롤 등 간편식 제조 라인을 신설해 생산 능력을 최대 2배 끌어올렸다.

임정배 대상 대표이사는 “차별화된 제품과 현지화 전략을 통해 동남아를 넘어 글로벌 시장으로 사업을 지속 확대하겠다”고 강조했다.
김현이 기자
2026-05-13 B3면
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