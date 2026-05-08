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PB 상품으로 매대 채운 홈플러스… 하림 ‘홈플러스 익스프레스’ 인수 계약

입력 2026-05-08 00:16
수정 2026-05-08 00:16
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PB 상품으로 매대 채운 홈플러스… 하림 ‘홈플러스 익스프레스’ 인수 계약
PB 상품으로 매대 채운 홈플러스… 하림 ‘홈플러스 익스프레스’ 인수 계약 기업회생절차를 밟고 있는 홈플러스가 7일 홈플러스 익스프레스의 영업권을 우선협상대상자인 하림그룹의 NS홈쇼핑에 넘기는 매각 본계약을 체결했다. 이번 거래로 홈플러스는 1206억원을 확보해 한 고비를 넘기게 됐다. 사진은 이날 서울 시내의 한 홈플러스 매장 매대가 자금난으로 홈플러스의 자체 브랜드(PB) 음료로만 가득 채워져 있는 모습.
뉴시스


기업회생절차를 밟고 있는 홈플러스가 7일 홈플러스 익스프레스의 영업권을 우선협상대상자인 하림그룹의 NS홈쇼핑에 넘기는 매각 본계약을 체결했다. 이번 거래로 홈플러스는 1206억원을 확보해 한 고비를 넘기게 됐다. 사진은 이날 서울 시내의 한 홈플러스 매장 매대가 자금난으로 홈플러스의 자체 브랜드(PB) 음료로만 가득 채워져 있는 모습.

뉴시스

2026-05-08 B2면
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