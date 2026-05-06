‘로켓 성장’ 7분기 만에 급제동… 개인정보 유출 파장

쿠팡, 1분기 3545억 적자로 돌아서

김범석 “와우 회원 80% 회복” 주장

추가 과징금 등 흑자 전환에 부담

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세줄 요약 쿠팡이 지난해 개인정보 유출 사고의 보상 비용과 고객 이탈 영향으로 7분기 만에 영업적자로 전환했다. 1분기 매출은 8% 늘었지만 영업손실이 발생했고, 활성고객도 줄었다. 추가 과징금과 규제 리스크도 남아 있다. 개인정보 유출 여파로 쿠팡 영업적자 전환

고객 보상비와 탈쿠팡 현상으로 비용 급증

추가 과징금·규제 리스크로 회복 지연

2026-05-07 B3면

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쿠팡이 7분기 만에 영업 적자로 돌아서며 ‘로켓 성장’에 급제동이 걸렸다. 지난해 말 발생한 대규모 개인정보 유출 사고에 따른 보상 비용과 고객 이탈 영향이 본격화했다.쿠팡 모기업인 쿠팡Inc가 5일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 실적 보고서에 따르면 쿠팡의 올 1분기 매출은 전년 동기 대비 8% 성장한 85억 400만 달러(약 12조 4597억원)를 기록했다. 반면 영업손실은 2억 4200만 달러(약 3545억원)로, 지난해 1분기 1억 5400만 달러(2337억원) 흑자에서 적자로 돌아섰다. 쿠팡이 적자를 낸 것은 공정거래위원회 과징금 반영으로 342억원 영업손실이 발생한 2024년 2분기 이후 7분기 만이다. 적자 규모는 지난해 영업이익(6790억원)의 절반을 넘는다.쿠팡의 1분기 실적 둔화는 지난해 11월 발생한 개인정보 유출 사고의 여파로 풀이된다. 특히 지난 1월에 사고 보상격으로 전 고객에게 약 1조 6850억원 규모의 구매이용권을 지급하면서 비용이 급증했다. 사고에 따른 이른바 ‘탈팡’(탈쿠팡) 현상도 2분기째 이어졌다. 쿠팡의 활성고객(해당 기간 제품을 한 번이라도 산 고객) 수는 사고 전인 지난해 3분기 2470만명에서 지난해 4분기 2460만명, 올해 1분기 2390만명으로 내려왔다.김범석 쿠팡Inc 의장은 컨퍼런스콜에서 “사고 대응을 위한 고객 보상과 이로 인한 수요 예측 실패가 물류 네트워크의 일시적 비효율을 초래했다”고 설명했다. 안정적이었던 고객 구매 패턴이 깨지면서 유휴 설비와 재고 비용 부담이 가중됐다는 의미다. 실제 쿠팡 핵심 사업인 프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시·로켓그로스·마켓플레이스) 부문의 성장률은 지난 분기 12%에서 이번 분기 4%로 떨어졌다.김 의장은 “4월 말 기준 탈퇴 회원의 재가입과 신규 회원 가입 증가로 사고 이후 감소한 와우 회원 수의 약 80%를 회복했다”면서도 “연간 단위의 마진 확대는 내년부터 재개될 것”이라고 내다봤다.시장에서는 쿠팡의 ‘포스트 사고’ 국면이 이어지면서 흑자 전환이 당분간 어려울 것이란 전망이 나온다. 오는 2분기에 나올 개인정보보호위원회의 조사 결과에 따른 추가 과징금 가능성이 남아있고, 김 의장의 동일인(총수) 지정으로 인한 규제 리스크도 있다. ﻿