한국 유조선 홍해 통과…호르무즈 봉쇄 후 두 번째

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

한국 유조선 홍해 통과…호르무즈 봉쇄 후 두 번째

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-05-03 15:44
수정 2026-05-03 15:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 호르무즈 봉쇄 여파로 유조선 우회 항로 지속
  • 두 번째 한국 선박, 홍해 통과해 국내 향함
  • 해수부, 24시간 모니터링과 안전 지원 가동
호르무즈 해협 일대 봉쇄 작전을 벌이고 있는 미군. 미 중부사령부 엑스(X) 캡처
호르무즈 해협 일대 봉쇄 작전을 벌이고 있는 미군. 미 중부사령부 엑스(X) 캡처


호르무즈 해협 봉쇄 여파로 우회 항로를 이용한 원유 수송이 이어지고 있다. 지난달에 이어 또 한 척의 우리 선박이 홍해를 통과해 국내로 향했다.

해양수산부는 3일 오전 10시 기준 두 번째 한국 유조선이 홍해를 무사히 지나 원유를 싣고 국내로 운항 중이라고 밝혔다.

앞서 정부는 지난달 17일 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 우리 선박이 홍해를 통해 국내로 출발했다고 알린 바 있다. 이번 선박 역시 같은 항에서 출발한 것으로 전해졌다.

호르무즈 해협 이용이 어려워지면서 홍해를 통한 우회 수송이 당분간 이어질 가능성이 크다. 다만 홍해 역시 예멘 후티 반군의 공격 위험이 남아 있어 긴장을 늦출 수 없는 상황이다.

해수부는 “항해 전 과정에서 24시간 모니터링과 안전 정보 제공, 선사 및 선박과의 실시간 소통 체계를 가동해 안전을 지원했다”며 “원유 수급 안정과 선원 보호에 지속적으로 대응하겠다”고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한국 유조선이 홍해 우회 항로를 이용하는 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로