CU 연세우유 크림빵, 매일 6만개씩 팔렸다

4년간 1억개… 최단기 판매 기록

이미지 확대 CU의 연세우유 크림빵 닫기 이미지 확대 보기 CU의 연세우유 크림빵

세줄 요약 CU 연세우유 크림빵이 출시 4년 3개월 만에 누적 판매 1억개를 돌파했다. 첫 달 품절 대란 이후 연간 2000만개 이상 팔리며 편의점 최단기간 기록을 세웠고, 크림 비중과 다양한 맛으로 디저트 시장을 넓혔다. 출시 4년 3개월 만에 누적 1억개 돌파

첫 달 품절 대란 뒤 연간 2000만개 이상 판매

크림 비중·협업·다양한 맛으로 차별화

2026-05-01 B1면

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CU의 연세우유 크림빵이 출시 4년 3개월 만에 누적 판매량 1억개를 돌파했다.30일 CU에 따르면 2022년 1월 출시된 연세우유 크림빵은 첫 달 품절 대란을 일으키며 50만개가 판매된 것을 시작으로 꾸준히 연간 2000만개 이상 판매되며 편의점 상품으로는 최단기간에 1억개 판매 기록을 달성했다. 지난 4년여간 하루 평균 약 6만 4500개, 분당 45개꼴로 판매된 셈이다. 이 제품은 전체 중량의 약 80%를 크림으로 채웠고 고품질을 앞세워 기존 편의점 빵에 대한 고정관념을 깼다는 평가를 받았다. 연세우유와 협업해 원재료의 신뢰도를 높였고 다양한 맛과 콘셉트로 상품을 다변화시켰다. 그간 출시된 연세우유 크림빵은 총 39종이다.연세우유 크림빵이 편의점 디저트 시장의 저변을 넓히는 계기가 됐다는 분석도 나온다. CU 전체 디저트 매출의 전년 대비 상승률은 2024년 25.1%, 2025년 62.3%, 2026년(1~3월) 62.5% 등이다.BGF리테일 관계자는 “﻿연세우유 크림빵이 오랜 기간 사랑 받으며 1억개 판매를 기록한 것은 매우 이례적”이라고 말했다.