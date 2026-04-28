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신세계百, 동심 입은 ‘푸빌라’ 영상 공개

입력 2026-04-28 23:51
수정 2026-04-28 23:51
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신세계百, 동심 입은 ‘푸빌라’ 영상 공개
신세계百, 동심 입은 ‘푸빌라’ 영상 공개 신세계백화점은 가정의 달인 5월을 맞아 지난 3월 진행된 어린이 미술 공모전 ‘리틀 신세계 아티스트’ 행사를 통해 모인 그림을 바탕으로 제작된 영상을 서울 중구 본점에 설치된 미디어파사드 ‘신세계스퀘어’에서 다음달 28일까지 선보인다고 28일 밝혔다. 사진은 어린이들이 그린 신세계 자체 캐릭터 ‘푸빌라’를 활용한 영상 상영 모습.
신세계백화점 제공


신세계백화점은 가정의 달인 5월을 맞아 지난 3월 진행된 어린이 미술 공모전 ‘리틀 신세계 아티스트’ 행사를 통해 모인 그림을 바탕으로 제작된 영상을 서울 중구 본점에 설치된 미디어파사드 ‘신세계스퀘어’에서 다음달 28일까지 선보인다고 28일 밝혔다. 사진은 어린이들이 그린 신세계 자체 캐릭터 ‘푸빌라’를 활용한 영상 상영 모습.

신세계백화점 제공

2026-04-29 B3면
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