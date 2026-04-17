롯데마트·슈퍼와 세븐일레븐, 찢어 먹는 ‘숨결통식빵’ 출시

2026-04-17 B3면

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롯데마트·슈퍼와 세븐일레븐은 전문 베이커리 수준의 생식빵을 자체 브랜드(PB) 상품으로 선보인다고 16일 밝혔다.롯데마트·슈퍼는 이날부터 전 점포에서 ‘오늘 좋은 숨결통식빵’(400g)을 2000원대에 판매한다. 편의점 세븐일레븐에서는 ‘세븐셀렉트 숨결통식빵’으로 판매되며, 이달 말까지 롯데카드·BC카드 결제 시 20% 할인 받을 수 있다. 시중 베이커리에서 생식빵이 통상 8000원대에 판매되는 것과 비교해 저렴한 가격이 장점이다. 품질 측면에서도 출시 전 진행한 블라인드 테스트에서 응답자의 60%가 이 빵을 선호도 1위로 꼽았다는 게 업체의 설명이다. 롯데중앙연구소의 특허 유산균 발효 공법을 이용해 매끄럽게 찢어지는 부드러운 식감을 구현했고 벌꿀과 연유를 함유해 은은한 단맛과 풍미를 살렸다.