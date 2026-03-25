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정용진 신세계그룹 회장, ‘스타필드 청라’ 현장 점검

정용진(왼쪽 두 번째) 신세계그룹 회장이 지난 23일 인천 청라국제도시에 조성 중인 ‘스타필드 청라’ 건설 현장을 찾아 진행 상황을 점검하고 있다. ﻿스타필드 청라는 2만 3000석 규모의 멀티 스타디움과 호텔, 인피니티풀, 쇼핑몰이 한번에 연결되는 형태의 초대형 복합 레저 공간이다.

신세계그룹 제공