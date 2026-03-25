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정용진 신세계그룹 회장, ‘스타필드 청라’ 현장 점검
정용진(왼쪽 두 번째) 신세계그룹 회장이 지난 23일 인천 청라국제도시에 조성 중인 ‘스타필드 청라’ 건설 현장을 찾아 진행 상황을 점검하고 있다. 스타필드 청라는 2만 3000석 규모의 멀티 스타디움과 호텔, 인피니티풀, 쇼핑몰이 한번에 연결되는 형태의 초대형 복합 레저 공간이다.
신세계그룹 제공
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정용진(왼쪽 두 번째) 신세계그룹 회장이 지난 23일 인천 청라국제도시에 조성 중인 ‘스타필드 청라’ 건설 현장을 찾아 진행 상황을 점검하고 있다. 스타필드 청라는 2만 3000석 규모의 멀티 스타디움과 호텔, 인피니티풀, 쇼핑몰이 한번에 연결되는 형태의 초대형 복합 레저 공간이다.
신세계그룹 제공
2026-03-25 B3면
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