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명동은 ‘K라면 성지’

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-03-16 18:10
수정 2026-03-17 00:53
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이마트24, 170여종 ‘라면 아카이브’
CU도 특화점… 관광 필수 코스로

외국인 관광객 사이에서 라면이 한국에서 반드시 경험해야 할 음식으로 자리 잡으면서 서울 명동이 거대한 ‘K-라면 체험장’으로 탈바꿈하고 있다.

편의점 이마트24는 오는 18일 명동역 1~2번 출구 사이에 ‘K-푸드랩 명동점’을 정식 개점한다고 16일 밝혔다. 이 매장은 편의점 업계 최대 수준인 170여 종의 라면을 갖춘 ‘라면 아카이브’가 핵심이다. 2.8m 높이 벽면 전체를 활용해 마치 도서관처럼 라면을 빼곡히 진열했다. 또 라면과 함께 김치, 김밥, 떡볶이 등도 곁들여 먹으며 외국인들이 한국 음식 문화를 즐길 수 있게 했다.

이 매장 건너편에는 CU 명동역점이 K푸드 특화점으로 운영 중이다. 매장 내 라면 특화존을 구성해 40여 종의 라면 아카이브와 즉석조리기 3대를 갖췄다. 바나나맛 우유, 비요뜨 등 외국인 선호 상품도 전면 배치했다. 외국인 매출 비중이 최대 68%에 달할 만큼 ‘관광 필수 코스’로 자리 잡고 있다.

명동의 한 호텔 1층에는 농심이 ‘너구리 라면가게’를 운영하고 있다. 농심 라면 전 품목을 비치했고 색다른 토핑들을 추가할 수 있도록 했다. ‘불닭볶음면’으로 해외 인지도가 높은 삼양식품도 최근 명동역 인근으로 본사를 이전했다.

김현이 기자
2026-03-17 B1면
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