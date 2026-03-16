신세계, 국내 AI 데이터센터 짓는다…美 리플렉션AI와 MOU

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신세계그룹은 미국 인공지능(AI) 기업 ‘리플렉션 AI’와 함께 국내 최대 규모의 AI 데이터센터 건립을 추진한다고 17일 밝혔다.양사는 16일(현지시간) 미국 샌프란시스코 내셔널 AI 센터에서 ‘한국 소버린 AI 팩토리 건립을 위한 전략적 파트너십 MOU’(가칭)를 체결했다. 행사에는 정용진 신세계그룹 회장과 미샤 라스킨 리플렉션 AI 최고경영자(CEO)가 참석해 향후 협력을 약속했다.양사는 국내에 전력 용량 250MW 규모의 AI 데이터센터를 지을 계획이다. 사업은 전력 용량을 순차적으로 늘려가는 단계적 방식으로 진행된다. MOU를 기반으로 양사는 연내 조인트벤처(JV)를 설립하고 관련 기관 및 지자체 등과 사업 진행을 긴밀하게 협의해 나갈 예정이다. 투자 규모 등 세부 사항은 향후 확정할 예정이다.또 대형 데이터 센터를 기반으로 클라우드 서비스와 함께 사용자 맞춤형 AI 솔루션을 제공할 수 있는 ‘풀 스택(full-stack) AI 팩토리’를 세우겠다는 방침이다. 신세계 관계자는 “정부의 AI 경쟁력 강화와 소버린 AI 구축 비전에 발맞춰 한국 정부 기관과 기업 모두 이용할 수 있는 AI 클라우드 서비스를 제공하고자 한다”고 설명했다.이날 MOU 체결 행사에는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 참석해 사업 지원 의지를 밝혔다. 이번 양사의 파트너십은 미국 정부가 지난해 7월 시작한 ‘AI 수출 프로그램’ 기술 협력 첫 사례다.신세계는 이 파트너십을 기반으로 국내에서 가장 우수한 기술력과 데이터 보안 역량을 갖춘 AI 클라우드 사업자로 발돋움해 국가 AI 경쟁력 고도화에 기여한다는 방침이다. 또 그룹 차원에서 AI를 미래 신성장동력으로 키워나가겠다는 의지다.정용진 회장은 “AI 없는 미래산업은 생존 불가능하게 될 것”이라며 “리플렉션 AI와의 데이터센터 건립 협업 프로젝트는 신세계의 미래 성장 기반에 토대가 되는 것은 물론 국내 산업 전반의 AI 생태계 고도화에도 기여할 것”이라고 말했다.라스킨 리플렉션 AI CEO는 “한국은 세계적인 IT 강국으로 미국의 강력한 동맹”이라며 “신세계와 함께 우리는 한국이 주체적으로 진화시켜 나갈 수 있는 AI 인프라를 창출할 것”이고 말했다.리플렉션 AI는 신세계와 함께 짓는 AI 데이터센터에 들어갈 GPU를 엔비디아로부터 공급받기로 했다. GPU는 AI 데이터 센터의 핵심 설비다. 이 회사는 지난해 엔비디아 등으로부터 20억 달러(약 3조원)의 투자를 유치한 만큼 GPU 공급이 원활할 것으로 기대하고 있다.