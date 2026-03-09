“모두를 위한 스포츠”… 프로-스펙스, 대대적 리브랜딩으로 새 출발

이미지 확대 용산 직영점 리뉴얼 오픈 전경 이미지 (사진 프로-스펙스 제공) 닫기 이미지 확대 보기 용산 직영점 리뉴얼 오픈 전경 이미지 (사진 프로-스펙스 제공)

대한민국 대표 스포츠 브랜드 프로-스펙스가 2026년 SS(봄·여름) 시즌을 기점으로 브랜드 정체성과 사업 구조를 전면 개편하는 대대적인 리브랜딩 전략을 전개한다. 1980~90년대 국내 스포츠화 시장의 전성기를 이끌었던 프로-스펙스는 이번 리브랜딩을 통해 변화하는 시장 환경 속에서 브랜드 경쟁력을 강화하고 새로운 미래 방향성을 제시한다는 방침이다.이번 리브랜딩은 단순한 시즌 제품의 변화를 넘어 기존 유통 중심의 사업 구조에서 브랜드 가치 중심의 전략 체계로 전환하기 위한 중장기 프로젝트다. 프로-스펙스는 축적된 브랜드 자산을 기반으로 정체성을 명확히 하고, 상품 기획과 디자인, 유통 전략 전반에서 일관된 브랜드 경험을 구축하기 위해 브랜드 경쟁력 강화, 상품 라인 재정립, 핵심 디자인 역량 강화, 유통 전략 고도화 등을 4대 핵심 과제로 설정했다.먼저 브랜드의 새로운 지향점으로 ‘따뜻한 스포츠’를 선언하고, 핵심 가치인 ‘SPORTS FOR ALL’을 확장한다. 이는 기록과 경쟁 중심의 스포츠에서 벗어나 누구나 자신만의 방식으로 스포츠를 즐기고 도전하는 문화를 지향하는 철학을 담고 있다. 이러한 방향성은 패럴림픽 선수단 및 국가대표 후원 등 기존 활동과 맥을 같이하며 향후 제품 디자인과 공간 전략 전반에 일관되게 반영될 예정이다.상품 포트폴리오는 러닝, 스포츠 스타일, 헤리티지, 스포츠 등 4개 전략군으로 재편됐다. 기존의 방대한 라인업을 정리하고 핵심 카테고리에 개발 역량을 집중해 전문성을 높이겠다는 전략이다. 특히 ‘러닝’을 브랜드의 핵심 축으로 설정하고 이번 26SS 시즌의 첫 결과물로 산업디자인 스튜디오 SWNA와 협업한 쿠셔닝 러닝화 ‘SWNA SEAM 26’을 선보인다. 해당 제품은 일상과 10km 내외의 러닝을 아우르는 데일리 러닝화로 설계됐다.디자인 역량 강화를 위한 외부 전문 스튜디오와의 협업도 확대된다. SWNA와는 러닝화 및 스포츠 스타일 슈즈를, 패브릭 디자인 스튜디오인 ‘STUDIO OHYUKYOUNG’과는 의류와 용품 라인을 공동 개발했다. 프로-스펙스는 이러한 협업을 단기 프로젝트가 아닌 브랜드 고유의 디자인 언어를 구축하기 위한 장기적 전략으로 추진할 계획이다.유통 전략 역시 단순 판매 공간에서 벗어나 브랜드 경험 중심으로 재구성된다. 서울 용산 LS타워 지하 1층의 직영점은 통합 직영 매장 및 브랜드 라운지로 리뉴얼 오픈했으며 지난 3월 6일부터 8일까지 ‘PRO-SPECS 26SS COLLECTION PRESENTATION’을 통해 변화된 브랜드와 제품을 처음으로 공개했다. 또한 오는 8월에는 종로구 일대에 브랜드의 새로운 거점이 될 플래그십 스토어 오픈을 앞두고 있다.프로-스펙스 관계자는 “26SS 시즌은 그동안 준비해 온 리브랜딩 전략이 시장에 첫선을 보이는 중요한 출발점”이라며 “유통 중심 구조에서 벗어나 브랜드의 기준을 다시 세움으로써 장기적인 수익 구조 개선과 브랜드 신뢰 회복을 동시에 달성하겠다”고 밝혔다.