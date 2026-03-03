전지현 앞세운 신성통상 탑텐…‘굿웨어 전략 본격화’

방금 들어온 뉴스

전지현 앞세운 신성통상 탑텐…'굿웨어 전략 본격화'

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-03-03 11:14
수정 2026-03-03 11:14
신성통상(대표 염태순)의 제조·유통일괄(SPA) 브랜드 탑텐(TOPTEN10)은 배우 전지현을 앰버서더로 선정하고 좋은 옷(굿웨어)의 가치를 일상에서 구현한다는 브랜드 전략을 본격화한다고 3일 밝혔다.

최근 내수 침체 속에서도 성장을 이어온 SPA 시장은 단순 가격 경쟁을 넘어 브랜드 차별화에 무게를 두고 있다. 특히 탑텐은 기능성 소재 개발과 디자인 투자를 통해 이 흐름에 선제적으로 대응해왔다. 소비자의 기준이 달라져도 좋은 옷의 가치는 달라지지 않는다는 ‘굿웨어’ 철학이 바탕이 됐다.

탑텐은 자사가 추구하는 ‘변하지 않는 가치’라는 브랜드 정체성을 전지현이 가장 설득력 있게 구현할 수 있어 앰버서더로 선정하게 됐다고 설명했다. 품격 있으면서도 동시에 친숙한 전지현의 이미지를 적극 활용해 20대부터 50대까지 전 세대를 아우르는 브랜드로 포지셔닝을 강화한다. 특히 이런 이미지는 ‘매일 입어도 좋은 옷’이란 탑텐의 기준과도 맞닿아 있다는 설명이다.

전지현은 이번 봄·여름(SS) 시즌 쿨에어, UV 프로텍션, 수퍼스트레치 등 탑텐의 기능성 라인 스타일링을 선보인다. 한국인의 체형과 라이프스타일을 고려해 설계한 제품들로, 탑텐이 굿웨어 철학을 바탕으로 꾸준히 개발해온 주력 라인이다.

탑텐 관계자는 “트렌드에 휩쓸리지 않으면서도 품격을 유지하는 전지현의 모습은 탑텐이 지향하는 굿웨어 철학과 닮았다”며 “이번 선정은 단순한 모델 기용을 넘어 고객의 일상에 상품 이상의 가치를 전하겠다는 전략적 선택”이라고 말했다.



전지현과 함께한 탑텐 2026 SS 컬렉션은 전국 오프라인 매장과 자사 온라인 스토어 굿웨어몰에서 판매된다. 화보는 브랜드 공식 SNS를 통해 순차 공개된다.
