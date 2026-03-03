대통령 물가 단속에 유통가 초저가 전쟁

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

이재명 대통령을 중심으로 정부가 강력한 ‘물가 단속’에 나서면서 밀가루·설탕·빵·생리대 생산기업들에 이어 유통업체들도 앞다퉈 초저가 경쟁에 뛰어들고 있다.2일 유통업계에 따르면 홈플러스는 1개당 99원(중형 기준)짜리 초저가 생리대를 판매한다. 홈플러스 자체 브랜드(PB)의 기존 생리대(개당 166원)보다도 40% 가까이 저렴한 수준이다. 총 4종으로 중형 14매를 1380원(개당 약 98.6원)에, 대형 10매를 1480원(개당 148원)으로 책정했다. 1인당 종류별 5개까지 구매할 수 있다.홈플러스는 국내 생리대 비용이 외국보다 비싸다는 이른바 ‘생리대값 이슈’ 이후 생리대 브랜드 ‘샐리의 법칙’과 기획해 제품을 내놓았다. 홈플러스 관계자는 “생리대 가격 안정을 위해 브랜드보다 제품에 집중하고 이익을 최소화하는 방식을 택했다. 이달 중 다른 브랜드의 초저가 생리대도 판매할 계획”이라고 설명했다.이마트도 지난달 19~25일에 생리대 50여종을 5000원에 판매하는 균일가 행사를 진행했다. 해당 기간에 생리대 매출은 전년 동기 대비 150% 가까이 증가했다. 생리대 행사가 인기를 얻으면서 3일부터는 특정 상품을 70% 할인해 2370원에 판매하는 등 할인 폭을 높인다.편의점도 가격 할인에 나서고 있다. GS25는 오는 6일부터 균일가 1500원짜리 빵 시리즈인 ‘혜자로운 디저트’를 내놓는다. 소보로땅콩크림빵, 단팥크림빵 등 2종이다. CU는 ‘이달의 과일’ 기획전을 통해 사과 1㎏을 정상가 대비 최대 39% 낮은 4940원에 선보인다. 대량 매입과 사전 물량 확보로 가격 경쟁력을 확보했다.소비자들은 당장의 가격 인하를 반기면서도, 장기화된 고물가 속에 ‘시한부 할인’에 그치지 않을까 우려하고 있다. 유통업계 역시 정부의 물가 안정 기조에 보폭을 맞추고는 있지만 속내는 복잡하다. 특정 품목에 집중된 출혈 경쟁이 자칫 납품업체에 대한 단가 압박이나 품질 저하로 이어질 수 있어서다.