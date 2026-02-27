네이버페이, 스마트스토어 결제 오류 보상…“동 시간대 수수료 3배 지급”

이미지 확대 네이버 페이 보상 관련 게시물 캡처 닫기 이미지 확대 보기 네이버 페이 보상 관련 게시물 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

네이버페이는 지난 19일 발생한 결제 오류에 대한 보상안을 27일 마련했다고 밝혔다.보상 대상은 스마트스토어 판매자로 오류 발생일인 지난 19일 직전 12주간 같은 요일·동 시간대에 발생한 평균 결제 수수료의 3배를 내달 3일부터 지급한다.네이버페이 비즈월렛으로 지급된 보상금은 현금으로 인출하거나 마케팅 비용 또는 광고비로 활용할 수 있다. 스마트스토어 판매자는 별도의 신청 없이 순차적으로 보상금을 받을 수 있다.네이버페이는 이번 결제 오류 원인에 대해 업데이트 과정에서 포인트·데이터베이스(DB) 오류가 발생했다고 설명했다.이어 “시스템 전반에 대한 철저한 점검과 개선 등 재발 방지 대책을 강화하겠다”라며 “불편을 겪은 고객에게 진심으로 사과드린다”라고 밝혔다.앞서 지난 19일 낮 12시부터 결제 오류가 발생했고 당일 오후 2시 20분쯤 복구가 완료됐다. 네이버페이는 민원을 제기한 사용자에 대해서도 검토 후 적극 보상을 진행하고 있다고 전했다.