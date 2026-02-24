명품 본고장서 K뷰티 생산한다… 코스맥스, 이탈리아 현지공장 인수

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

명품 본고장서 K뷰티 생산한다… 코스맥스, 이탈리아 현지공장 인수

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-02-24 01:00
수정 2026-02-24 01:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

유럽으로 확장… 최대 실적 경신

화장품 연구·개발·생산(ODM) 기업 코스맥스가 K뷰티 열풍의 확산에 힘입어 지난해 역대 최대 실적을 경신했다.

코스맥스는 지난해 연결기준 매출이 2조 3988억원으로 전년 대비 10.7% 증가했고, 영업이익은 1958억원으로 11.6% 늘었다고 23일 밝혔다. 매출과 영업이익 모두 역대 최대치다.

코스맥스 관계자는 “아시아 법인이 주도한 견조한 성장세와 더불어 미국 및 유럽 등 주요 시장에서 입지가 공고해지며 역대 최대 실적을 달성할 수 있었다”고 말했다. 지역별로는 중국 법인이 연매출 6327억원을 기록하며 전년 대비 10.2% 성장해 장기간의 소비 둔화를 뚫고 반등에 성공했다. 미국 법인 매출은 1326억원으로 전년 대비 소폭 하락했지만 신규 고객사 유입 등으로 4분기 매출이 전년 동기 대비 24.2% 급증했다.

코스맥스는 올해 중동, 남미, 아프리카 등 신흥국 시장에서 영향력을 강화할 방침이다. 또 이날 이탈리아 화장품 ODM 기업 ‘케미노바’ 지분 51%를 인수해 유럽에 첫 생산 기지를 구축했다. 한국, 중국, 미국 등에 집중된 생산 거점을 유럽으로 확장해 글로벌 수요에 적극 대응하려는 포석이다.

김현이 기자
2026-02-24 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스맥스의 지난해 연결기준 매출은 얼마인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로