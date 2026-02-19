[서울데이터랩]‘상상인증권’ 29.98% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

19일 오전 9시 10분 상상인증권(001290)가 등락률 +29.98%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 상상인증권은 개장 직후 878만 1724주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 271원 오른 1175원이다.한편 상상인증권의 PER은 -6.56으로 나타나며, ROE는 -22.81%로 수익성 지표가 부정적인 상황이다.이어 상승률 2위 SK증권우(001515)는 현재가 4510원으로 주가가 29.97% 상승하고 있다. 상승률 3위 SK증권(001510)은 현재 1579원으로 29.96% 상승하고 있다. 상승률 4위 광동제약(009290)은 29.87% 상승하며 8000원에 거래되고 있다. 상승률 5위 현대차증권(001500)은 27.15%의 상승세를 타고 1만 3580원에 거래되고 있다.6위 유진투자증권(001200)은 현재가 5620원으로 17.57% 상승 중이다. 7위 NH투자증권(005940)은 현재가 3만 5650원으로 15.37% 상승 중이다. 8위 DB증권(016610)은 현재가 1만 7550원으로 14.26% 상승 중이다. 9위 삼성전기(009150)는 현재가 34만 9000원으로 12.76% 상승 중이다. 10위 유안타증권(003470)은 현재가 5650원으로 12.10% 상승 중이다.이밖에도 미래에셋증권(006800) ▲10.88%, 한화투자증권(003530) ▲10.60%, 유화증권(003460) ▲10.16%, 마니커(027740) ▲10.13% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]