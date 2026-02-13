카스, 전국 20개 ‘올림픽 스테이션’에서 응원 열기 확산

이미지 확대 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 공식 파트너 카스가 주요 업장과 협업해 지정한 ‘카스 올림픽 스테이션’에서 소비자들이 미니 컬링 이벤트를 즐기고 있다. 카스는 오는 21일까지 전국 주요 카스 판매 업장 20곳에서 다양한 동계 종목의 특징을 살린 체험형 행사를 이어갈 예정이다. (사진- 카스 제공) 닫기 이미지 확대 보기 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 공식 파트너 카스가 주요 업장과 협업해 지정한 ‘카스 올림픽 스테이션’에서 소비자들이 미니 컬링 이벤트를 즐기고 있다. 카스는 오는 21일까지 전국 주요 카스 판매 업장 20곳에서 다양한 동계 종목의 특징을 살린 체험형 행사를 이어갈 예정이다. (사진- 카스 제공)

2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 공식 파트너 카스가 전국 20곳의 주요 업장과 협업해 ‘카스 올림픽 스테이션’을 운영하며 응원 마케팅을 전개한다. 오는 21일까지 전국 주요 카스 판매 업장 20곳에 마련된 올림픽 스테이션에서는 ‘미니 컬링’ 등 올림픽 참가 종목과 연관된 게임을 선보이고, 동계올림픽 시즌을 기념한 ‘메달 오프너’를 증정하며 응원의 즐거움을 더한다. 한편 카스는 밀라노 현지 코리아하우스 운영은 물론, 국내에서도 대한민국 선수단의 메달 획득을 기념한 ‘카스 0.0’ 기프티콘 증정 이벤트 등 다양한 올림픽 마케팅 활동을 전개하고 있다.