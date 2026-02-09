농협유통 하나로마트, 병오년 설 맞이 ‘고품격 과일 선물 세트’ 추천

농협유통 하나로마트, 병오년 설 맞이 ‘고품격 과일 선물 세트’ 추천

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-09 14:52
수정 2026-02-09 14:52
이미지 확대
2월 9일 서울 서초구 하나로마트 양재점에서 모델들이 과일 선물 세트를 선보이고 있다. 사진-하나로마트 제공
2월 9일 서울 서초구 하나로마트 양재점에서 모델들이 과일 선물 세트를 선보이고 있다. 사진-하나로마트 제공


농협유통(대표이사 이동근)이 병오년 설 명절을 앞두고 고품질 과일 선물 세트를 엄선해 선보인다. 철저한 당도 측정과 품질 관리를 거친 우리 농산물을 통해 생산자와 소비자 모두가 만족하는 명절 분위기를 조성한다는 계획이다.

VVIP 세트부터 실속형까지… 선택 폭 넓혀올해 농협유통 하나로마트는 프리미엄 수요를 겨냥한 VVIP 과일 세트는 물론, 귀성길에 간편하게 휴대할 수 있는 한 손 과일 선물 세트를 함께 준비했다. 1인 가구 증가와 실용적 소비 트렌드에 맞춰 소비자 선택의 폭을 대폭 확장한 것이 특징이다.

주요 추천 품목으로는 명절 전통 인기 품목인 사과 세트와 곶감 및 건과 세트가 꼽혔다. 또한 겨울철 비타민 보충과 맛을 동시에 잡을 수 있는 만감류 3종(레드향·한라봉·천혜향) 세트도 주력 상품으로 내세웠다.

제휴 카드 할인 및 상품권 증정 혜택 풍성알뜰한 쇼핑을 돕기 위한 풍성한 금융 혜택도 마련됐다. 행사 제휴 카드인 NH·신한·삼성·롯데·비씨·우리·전북은행·카카오페이머니·네이버페이포인트머니·토스머니계좌·페이코포인트로 결제 시 할인 혜택을 제공하며, 구매 금액에 따라 농촌사랑 상품권을 증정하는 이벤트도 진행한다.

농협유통 관계자는 “소비자가 믿고 선택할 수 있도록 우리 농산물 선물 세트를 정성껏 준비했다”며 “엄선된 선물 세트가 받는 분에게는 기쁨을, 우리 농업인들에게는 큰 보람이 되어 모두가 즐거운 명절이 되길 바란다”고 밝혔다.
정연호 기자
위로